原标题：安徽师范大学：产教融合为新能源发展蓄势

安徽师范大学化学与材料科学学院教授倪永红正在带领学生们进行样品表征与性能测试实验。安徽师范大学供图

近日，由中国科学院院士、安徽师范大学校长李亚栋牵头申报的清洁能源与催化安徽省基础学科研究中心正式获批。它是首批6家安徽省基础学科研究中心里唯一由安徽省属高校牵头申报的项目。而这正是安徽师范大学（以下简称“安师大”）为新能源发展增添新动能的一个缩影。

近年来，安师大坚持“四个面向”，围绕安徽省新兴产业发展需求，聚焦清洁能源和“双碳”重大科学难题，加强有组织的科研。其中，李亚栋和安师大党委副书记、常务副校长熊宇杰领衔的无机纳米材料团队和光电催化研究团队，在清洁能源和“双碳”研究领域取得了丰硕成果。

围绕国家“碳中和、碳达峰”战略，安师大联合安徽海螺集团有限责任公司，共同组建安徽省高碳产业碳中和工程研究中心，聚焦水泥、钢铁、电力等行业高碳排放问题，开展二氧化碳捕获、固定和转化的应用研究和成果转化。

针对行业企业在产业化过程中面临的实际难题，安师大积极推进产学研用合作攻关。学校与企业合作开展多项横向研发项目，在自修复电池储能材料、锂硫动力电池等领域取得了一系列创新成果。例如，安师大与黄冈林立新能源科技有限公司签订合作协议，共同建设新能源材料化学联合实验室，推动新能源化学材料规模化、标准化研发；与北京泊菲莱科技有限公司签署合作协议，共同成立技术中心，在新能源材料与设备研发等领域加强协同攻关。

此外，安师大与奇瑞新能源汽车股份有限公司、芜湖天弋能源科技有限公司等企业加强合作，设立电化学清洁能源安徽省高校重点实验室、安徽省新能源汽车电池储能材料工程实验室等一批科研平台，为新能源汽车电池材料等领域提供人才和技术支撑。

李亚栋表示：“安师大将依托高水平基础研究平台，整合社会、企业、高校优质资源，深入探索前沿技术，加速科技成果转化，不断完善创新人才培养体系，为新能源发展蓄势赋能。”

（记者 洪敬谱 通讯员 刘冠琪）

(责编：郝孟佳、李昉)