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90后姑娘严明——

在西亚教中文课（侨界关注）

杨 宁 李春强
2024年07月17日08:21 | 来源：人民网－人民日报海外版
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严明带着班里的孩子列队出操。
受访者供图

在父母和朋友看来有些任性的90后姑娘，放弃了在国内做教师的稳定工作，只身跑到国外做中文教师。但正是这样的性格让她在推广中文教育的过程中找到了快乐。

偶然机会 决定出国

家住河南的90后姑娘严明有着和大部分同龄人相似的学习和成长轨迹。严明大学时受到老师的影响，对文字学课程产生了浓厚的兴趣。文学院硕士毕业后，她到杭州做了小学语文老师。在小学任教的5年里，严明用自己的活力和幽默同孩子们打成一片。

充满好奇心和探索欲的性格，让严明的心里一直都藏着“要去看看世界”的想法。2021年，中国与阿联酋教育部门合作开办的第一所中文学校在迪拜落成，亟需有经验的中文教师赴当地开展教学。严明没有犹豫，果断报名参加了遴选。

得知自己成功入选，严明有些意外，但更多的是惊喜。“当时是疫情期间，大家多多少少都会担心，所以报名的人并不多，我能被选上也有一些运气的成分。”那时的她可能还不知道，这次经历将会成为她职业道路的一次重要转折。

到了迪拜，严明教的学生大部分都是当地华侨华人的孩子。原本以为这样一来汉语的教学可能会简单一些，然而实际情况比想象中更加复杂。虽然很多小朋友都是中国面孔，但由于缺少汉语的学习环境，大家对汉语掌握程度其实很低。

在迪拜的学校，部编版一年级语文教材中简单的语句“秋天来了，一片片叶子从树上落下来”，对于当地的学生来讲都是难以理解的内容。严明说，“在孩子们眼里，汉字不像英语字母那样有相对规律的排列，每个字都长得如此不同，不管是读还是写都非常困难。”

在海外教学的过程中，严明逐渐收获了很多成就感。“教国外的学生体验是很不一样的。”最开始，孩子们写出来的字歪歪扭扭。她结合图画，给大家讲汉字的由来，同学们通过想象，逐渐理解了汉字的构造。严明说：“我感觉自己被需要，并且很快乐。”于是在这次外派的任务结束后，她向学校提出了离职申请，并在沙特阿拉伯的一所小学当起了中文老师。

真心付出 收获认可

来到沙特阿拉伯，严明面对的情况又有了很大不同。随着中国与沙特的经济和文化往来不断加深，很多沙特的学校逐渐尝试着开设中文课程。严明所在的学校就是一所刚刚开设中文课程的学校，入职时，她是全校唯一的中国人，学生们都来自当地，完全不了解中国文化。

最开始，由于缺少文化认同，又没有应用场景，很多孩子其实并不能理解学习中文有什么意义。严明清楚地记得自己第一次到一个三年级的班上教课时，班里的男孩直接向她提问：“为什么要学习中文呢？”

要跟孩子们解释这个问题，严明也想尽了办法。讲故事成了她的“拿手好戏”。大闹天宫、哪吒闹海、牛郎织女、嫦娥奔月……伴随着严明生动的讲述，孩子们的眼睛里对中国有了更多的好奇。

有一年端午节，严明讲完屈原的故事后，有小朋友被屈原的爱国主义情怀深深感动，说今天才知道粽子里有这么多含义。在听完李小龙的传奇故事后，班上有男孩子马上决定要学习中国功夫。学校的国际文化日活动，他还扮起功夫巨星，打了一套自编自创的“组合拳”。

与孩子们相处久了，严明仿佛成了大家了解中国的一扇窗，甚至在小朋友眼中，严老师就是他们对中国的第一印象。一个小女孩得知自己的父亲到中国出差，她马上缠着父亲问有没有在中国遇到严老师。虽是幼稚的提问，严明却十分欣喜。“这也是他们对我的一种认可。”严明说。

直面挑战 感受温暖

从国内到国外，文化的差异、生活方面的不适应、教学方法的转变等，都是现实的问题。

来到西亚，光是着装就给严明带来了不小的挑战。沙特阿拉伯这样的伊斯兰国家对女性的着装有着特殊的要求，在那里工作的严明当然自觉地尊重当地的习俗，即使在酷热的夏天，长裤也是必须穿的。“刚到学校的第一天，我就被校长告知需要注意着装。我原本还带了几身旗袍，现在都压在箱底。”说到这里，严明也笑了。

当然最大的挑战还是来自教学。由于很多小朋友对中国的认识很模糊，他们在学习汉语的过程中就没有办法结合文化背景来认识这门语言。在阿联酋时，严明在课堂上提问：“中国的首都是哪里呀？”有小朋友带着不确定的语气小声回答“长城”。严明花了很大的力气才跟大家说清楚长城并不是一座城市。从那以后，她在教学时会注意结合地图和照片，向大家介绍中国的风景名胜、风俗习惯。

而在沙特阿拉伯，为了让孩子们认真听课，严明会设计课堂小游戏，通过分小组的朗读比赛、猜字谜等活动，大家学习中文的兴趣逐渐提高。

在同当地人相处的过程中，严明感受到了大家的温暖和善意。不久前，严明意外地收到了孩子们给自己写的信，原来是孩子们看到老师工作压力大，用写得不熟练的中文给她送上祝福。在学校，严明的同事虽然都不懂汉语，但他们会用自己仅有的中文词汇和严明打招呼。

一次家长会上，一个小女孩的爸爸告诉严明，自己曾到中国留学和生活了11年，他看到中国的变化，对中国的未来充满信心，也希望自己的孩子能够学好中文。

这样的一件件小事，让严明更加坚定自己的选择。“学年结束时，校长说想要加开中文课程，我很高兴。”严明说，“我也期待有更多的人能够加入我们学中文的队伍。”

(责编：李依环、郝孟佳)

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