据新华社广州电 （记者邓瑞璇）2024穗港澳青少年文化交流季近日在广州艺术博物院开幕。

本次交流季以“花开有声”为主题，将从7月持续到10月，期间将举办“同频·文学共鸣名家分享交流讲座”“同绘·艺术魅力创作大赛及巡回展览”“同行·城市漫游三地青少年研学团”等系列活动，旨在加强穗港澳三地青少年的文化认同，促进区域文化的交流与融合。

当天的开幕现场发布了非遗传承、城市风貌和科技创新三大研学线路，旨在深入挖掘穗港澳三地的独特文化，为青少年提供丰富的研学体验。

150余名港澳学生组成的来穗研学先行团于当天前往白鹅潭大湾区艺术中心、广州艺术博物院（广州美术馆）新馆参观。在接下来的几个月里，还将联动多批穗港澳学生往来三地研学交流，体验广州的非遗传承、城市风貌和科技创新，感受岭南文化的独特魅力。

穗港澳青少年文化交流季活动已连续举办9年。广州市文化广电旅游局相关负责人表示，此次交流季的开幕，不仅是一场文化的盛宴，更是三地青少年心灵相通、文化互鉴的新起点。接下来，本届交流季将陆续开展文学对谈、艺术创作、城市漫游等一系列丰富的活动。

此次交流季由广州市文化广电旅游局主办、香港特别行政区政府驻粤经济贸易办事处和澳门特别行政区政府教育及青年发展局协办。

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