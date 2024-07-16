近日，教育助力农业中关村建设暨首都大学生主题社会实践活动启动仪式在平谷区举办。会上，清华大学、北京航空航天大学、中国农业大学等11所平谷区战略合作高校为平谷农业中关村建设加油助力。北京教育学院、北京教育科学研究院、北京教育考试院、北京市海淀区教育委员会、北京市育英学校5家单位与平谷区开展基础教育合作。

11所平谷区战略合作高校现场为平谷农业中关村建设加油助力。

2020年，北京市首次提出打造农业中关村，建设具有全国引领力和全球影响力的农业科技创新中心。近年来，北京高校把服务农业中关村建设作为一项重大任务，着力在智慧农业、食品营养与健康等领域开展高水平合作，加强关键核心技术问题攻关，推进创新资源融合共享，科研与应用相互促进，科技创新与人才培养有机结合，有力促进了现代农业的提质升级。

为推进教育、科技、人才“三位一体”协同融合发展，支持平谷区加快建设一流农业中关村，做实做强农业产教融合新高地，北京市委教育工委、市教委和平谷区共同发布《汇聚首都教育资源 助力推进农业中关村建设工作方案》，将集中力量开展市建共管学校“聚力共建”行动、高精尖中心“科技攻坚”行动、“千人百村”大学生暑期社会实践活动、北京高校大学生创业园建设行动、北京高校科技成果转移转化促进中心建设行动、劳动教育“聚智创新”行动等“六大行动”，汇聚首都教育资源和平谷农业中关村建设优势，携手共进，为平谷加快建设一流农业中关村贡献智慧和力量。

高校资源助力 共同推进“科技攻坚”

首都高校充分利用专业资源和人才优势，精准对接平谷农业中关村的发展需求，汇聚行业领域创新力量攻关“卡脖子”技术，加速建设北京京瓦农业科技创新中心、农业中关村现代食品营养谷等重点项目，为首都经济高质量发展提供技术、人才支撑。

中国农业大学联合荷兰瓦赫宁根大学，和北京市相关的农业科技企业、农业科研单位，联合组建北京京瓦农业科技创新中心，与平谷区合作建设国家农业科技创新港，努力打造农业科技创新战略高地。北京航空航天大学联合校友企业，发挥集群优势，将围绕农业科技创新、太空育种、食品营养、智能制造等领域，共同培养发展新质生产力，助力农业中关村建设。北京工商大学与平谷区联合举办了未来食品制造高质量发展论坛，合作举办了食品营养与健康创新创业大赛，联合申报并获批了国家卫健委营养区域创新平台，与平谷区企业合作申报并获批了北京市农业农村局重大攻关项目。北京农学院与平谷区签署战略合作框架协议，制定“全面合作三年行动计划任务”；打造跨学科团队，依托“生态桥”工程关键技术，研发桃枝有机肥助力平谷发展绿色循环农业；扶优做强地理标志产品，推动产学研用深度融合；布局建设一线推广阵地，探索教育、科技、人才一体推进有效路径。

北京市委常委、教育工委书记于英杰表示，建设农业中关村是市委、市政府立足首都现代化建设全局作出的重要决策部署，是落实农业强国战略、科技强国战略的重要举措，是推进国际科创中心建设的重要路径。北京涉农高校高端人才汇聚、科研实力雄厚，要提高政治站位，深刻把握高校服务农业中关村建设、助力新时代首都发展的使命责任，发挥学科资源和科技人才资源优势，为平谷农业中关村建设提供有力支撑。

基础教育聚力共建 推动区域教育优质均衡发展

为推动平谷教育优质均衡发展，北京市将在平谷区统筹建设一所市建共管学校，通过打造高起点、高品质、国际化、可持续的特色学校，使之成为坚持立德树人，实施素质教育，创新人才培养的新标杆，支持平谷区加快建设一流农业中关村。该校由北京育英学校承办，学校建成后，将保障国家农业科技创新港、平谷人才之家、周边社区学生就近入学需要。同时，该校将为海淀等区学生就读预留学位，缓解北京中心城区的学位压力。

同时，平谷区与北京教育学院、北京教育科学研究院、北京教育考试院签订合作框架协议，提升平谷区干部教师队伍的学校管理、教育教学、教科研和考试评价等工作水平，助力平谷区教育高质量发展；持续引入优质教育资源，与北京市海淀区教委签订教育协同合作发展框架协议，深化教育方面合作。

未来，平谷区将与市委教育工委、市教委一起，全力推进平谷区市建共管学校建设，汇聚首都多方教育资源和农业中关村建设优势，携手共进，合力打造能够支撑连续培养的“老百姓身边的好学校”。

学生扎根沃土 实践创业助力乡村振兴

近年来，平谷区已经成为北京大学生实践创业的重要基地。2023年，67所高校、1043名学生参与第一届“千人百村”大学生暑期社会实践活动，为服务首都乡村振兴、农业中关村建设等工作提出了宝贵的意见和建议。2024年，为全面助力平谷农业中关村建设，共有62所全国高校的1200多名学生参加第二届“千人百村”活动，围绕平谷发展难题，选准小切口，解决农业高科技、物流新高地、世界休闲谷等建设中的新问题，为乡村高质量发展提供新支撑。

平谷区将依托区域优势，汇聚更加丰富、优质的劳动教育资源，设计开发沉浸式、融入式、互动式、体验式的劳动实践精品课程和精品线路，着力打造“千人百村”、北京市劳动教育实践基地（平谷）等新时代劳动教育首都品牌，激发北京大中小学劳动教育创新活力。

此外，为帮助大学生在平谷享受低成本创业高品质生活，平谷区发布了支持高校师生就业创业系列政策，涉及高大尚人才培育、博士农场创建、优秀人才托举、创业人才孵化、人才安居保障、优秀人才涵养六项计划，在前置就业、人才住房、子女教育、医疗保障、交通出行等方面为人才提供服务和支持，全链条保障各领域人才创业安家，为人才发展蓄力赋能。

据悉，北京市委教育工委、市教委将在平谷区设立北京高校大学生创业园、北京高校科技成果转移转化促进中心，将围绕高质量促进科技成果转移转化服务经济社会发展目标，为高校创业教育、创业指导、项目推介、融资支持、成果转化等提供“管家式”服务，打造“培育—孵化—推广”“研发—转化—生产”良性循环的工作链条，培养高水平专业化技术转移人才，为加快推进“两区”建设与国际科技创新中心建设提供有力保障。

来源：现代教育报

(责编：郝孟佳、熊旭)