本报电 7月8日至14日，福建师范大学经济学院开展以“闽台共荣 青创共鸣”为主题的社会实践调研活动，走访在闽学习生活、就业创业的台湾青年，助力推动两岸青年互学互鉴、交流交往。

活动期间，实践队深入福州、厦门、泉州、漳州等地，走访在闽台资企业、台商协会、台青就业创业基地、金融机构、高校等，举行座谈会13场次。实践队还参加了厦门银行2024年台湾高校青年实习计划活动，与首次来闽实习的台湾高校学生面对面交流。调研期间，台湾青年不论是“首来族”还是“常来族”“常住族”，纷纷表示祖国大陆的发展给两岸青年发展带来了广阔舞台和宝贵机遇，两岸青年人都是中国人，应积极参与到两岸交流合作、融合发展中来，成为中国式现代化的参与者、见证者和受益者。

实践队负责人杨斌冰表示，未来将常态化开展此类调研交流活动，在宣传大陆惠台利民政策措施的同时，倾听台青心声，讲好台青故事，弘扬中华文化，争做两岸融合发展的沟通者、正能量的传播者。

近年来，福建省在吸引和支持台青就业创业方面持续发力，取得显著成效。目前，全省共设立各类台青就业创业基地83家，入驻台资企业约2800家，台青7100多人。

(责编：郝孟佳、李昉)