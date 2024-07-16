本报澳门7月15日电 （记者富子梅）由解放军驻澳门部队和澳门特区政府共同举办的第十七届澳门青年学生军事夏令营近日在驻澳门部队举行开营仪式，150余名澳门学生走进军营，开启为期7天的封闭式训练。

上午11时许，开营仪式在雄壮的国歌声中拉开帷幕，驻澳门部队副司令员戴劲松、澳门特区政府教育及青年发展局局长龚志明分别致辞，并向参训学生代表授予“军事夏令营”营旗。开营仪式结束后，参训学生整齐列队，举行庄严的升营旗仪式。

“这是我第一次来到部队，和同学一起沉浸式体验军营生活，感觉很新鲜，也很期待能够学到更多的国防和军事知识。”来自濠江中学的参训学生李泳桐告诉记者，军事夏令营活动安排丰富多彩，让这个暑期更加有意义。

这次军事夏令营精心设计了战术、队列、体能、射击、野外拉练等军事课目，安排学习国防、外交、卫生与救护等知识，组织参观军史馆、观看红色电影、学唱爱国歌曲，到珠海太空中心参观见学，还将联合举办文艺演出等。

“为了高标准、高质量完成军事夏令营活动，我们提前进行了培训，针对训练中每个课目、每个环节都进行了深入研究，做到胸有成竹、游刃有余。”中士曾银作为军事夏令营带训班长，受领任务后就开始投入到军事夏令营活动准备中。

自举办首届澳门青年学生军事夏令营以来，先后有2100余名澳门学生走进驻澳门部队，参加军事训练，体验火热军营，学习国防知识，磨砺意志品质，增强国家意识和国防观念，激发爱祖国爱澳门爱驻军的热情。

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