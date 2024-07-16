原标题：AI模型可提供快速可靠的心脏健康评估

来自英国东安格利亚大学、谢菲尔德大学和利兹大学的团队共同开发出一种智能计算机模型，可利用人工智能（AI）分析心脏磁共振成像（MRI）检查结果。这种自动化技术不仅能为患者提供快速可靠的心脏健康评估，还能显著节省时间和资源。论文发表于近日出版的《欧洲放射学实验杂志》上。

研究人员表示，AI模型能精确测定心脏腔室的大小和功能，其结果与医生分析的结果相当，但速度要快得多。标准的手动MRI分析可能需要45分钟或更长时间，而新的AI模型只需几秒钟即可完成分析。

研究人员利用来源于814名患者的回顾性观察研究数据训练AI模型。为了确保模型结果准确，研究团队随后使用了另外101名患者的扫描和数据进行测试。

尽管已有其他研究探索了AI在解释MRI扫描中的应用，但最新的AI模型是使用来自多家医院和不同类型扫描仪的数据进行训练的，并对来自不同医院的不同患者组进行了测试。

此外，AI模型通过提供显示所有四个腔室的视图，实现了对整个心脏的完整分析，而大多数早期的研究通常仅聚焦于查看心脏的两个主要腔室。

自动化评估心脏功能和结构的过程将极大节省时间和资源，并确保医生获得一致的结果。这项创新有望为心脏病患者带来更为高效的诊断，更优的治疗决策，并最终改善结果。此外，AI根据心脏扫描结果预测死亡率的潜力，也预示着其在彻底改变心脏护理领域和改善患者预后方面的巨大前景。

研究人员表示，未来研究应当扩大样本量，纳入来自不同医院的更多患者，使用各种类型的MRI扫描仪来测试该模型，并考虑医疗实践中可能遇到的其他常见疾病，以验证其在更广泛现实情况下的有效性。

（记者张佳欣）

(责编：郝孟佳、李昉)