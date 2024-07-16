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无人机成功配送高考录取通知书

2024年07月16日08:14 | 来源：科技日报
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原标题：无人机成功配送高考录取通知书

邮政工作人员取出无人机配送的高考录取通知书。华南理工大学供图

邮政工作人员取出无人机配送的高考录取通知书。华南理工大学供图

15日，广东省高考首批录取通知书正式发放。上午11时，搭载着4张录取通知书的无人机，从华南理工大学起飞，30分钟后，抵达广州市黄埔区某小区。4张录取通知书成功发放到考生手上，标志着全国首批无人机全程配送高考录取通知书取得成功。

“喜从天降！很激动也很新奇。”作为2024年广东高校首封录取通知书的接收者，涂苏蓝非常开心，她被华南理工大学化学类（强基计划班）录取。

用无人机配送录取通知书，不仅让涂苏蓝感受到了科技的创新，更让她对未来的校园生活充满了憧憬。“我想在大学开启一段自由探索的学术之旅，不仅跟着导师学习、做实验，还要参加志愿服务、社团活动……未来我想成为科研人员或者化学老师。”涂苏蓝说。

当天，广州开发区、黄埔区召开新闻发布会，在广东省首发推出低空经济应用场景典型案例和机会清单，通过搭建场景机会平台，进一步加大应用场景供给，以场景创新带动低空经济产业落地，让更多低空领域新技术、新产品应用推广，全面推进低空经济发展壮大。

本次无人机全程配送首批高考录取通知书，纳入了广州开发区、黄埔区低空经济典型案例清单，并在当天新闻发布会正式发布。

据介绍，为保障此次全国首次高考录取通知书无人机全程配送试点成功，广州邮政开启了全方位、系统性的物流网络规划布局：在现有航空、铁路和公路运输网络基础上，规划部署低空无人机运输网络，形成全方位立体的运输网络，竭力营造低空经济融合发展的生态环境。

（记者叶青）

(责编：郝孟佳、李昉)

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