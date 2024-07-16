原标题：五地政法高校同步探索马克思主义新闻观教育

15日，光明日报社迎来一批特别的客人——“新传-立格联盟马克思主义新闻观现场教学”五校联合暑期夏令营（北京站）的40余名师生。据了解，该联盟由西南政法大学新闻传播学院、中国政法大学光明新闻传播学院、华东政法大学传播学院、中南财经政法大学新闻与文化传播学院、西北政法大学新闻传播学院5所政法类大学新闻传播学院共同发起成立。

在此次夏令营活动中，5所高校师生在北京、上海、重庆、武汉、延安五地，同步探索马克思主义新闻观教育创新。夏令营旨在探索中国特色社会主义新时代马克思主义新闻观教育的场景创新、模式创新、要素创新，践行在赓续红色血脉中培养时代新人的使命，让广大新闻学子在历史与现实辉映的多重场景中思考肩负使命与传播创新。“5所高校的新闻学院通力合作，联合举办此次暑期项目，通过师生互派、五地联动、同步授课，合力打造马克思主义新闻观思政教改大课，力争做到让课堂有温度，让理论有魅力，让信仰更坚定。”中国政法大学光明新闻传播学院常务副院长姚泽金在14日的开营仪式上表示。

此次夏令营安排了丰富多彩的实景教学内容，以北京站为例，学员们在14日、15日赴京报馆旧址、新华社等参观学习，每个实景教学场地都有业界、学界的知名导师进行对应主题的讲座分享。“上海、重庆、武汉、延安也同步开展了实景教学。上海站安排的教学点有中共一大会址等，重庆站安排的教学点有红岩革命历史博物馆等，武汉站安排的教学点有辛亥革命博物馆等，延安站安排的教学点有延安文艺纪念馆等。”中国政法大学光明新闻传播学院副院长刘徐州介绍。

参加夏令营的师生在鲜活的历史现场中追寻先辈们的红色足迹，从先辈们的故事中获得感召与力量。“在中国共产党的领导下，无数新闻工作者用纸笔记录了中国革命的壮丽篇章，他们用脚步丈量大地，用眼睛发现故事，用思考挖掘本质，用笔尖传递声音。今天的我们更要沿着前辈们的道路，开拓进取，走进田间巷陌，讲述百姓身边的故事。”中国政法大学新闻与传播专业硕士研究生闫嘉对记者说。（记者刘瑞一 通讯员王婧怡）

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