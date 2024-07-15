7月6日下午，在北京大兴机场，首都经济贸易大学援疆教师杨澜，圆满完成所有既定对口支援新疆任务，载誉而归。

杨澜是一名土生土长的北京姑娘，她第一次远离父母，离开北京，踏上了八千里的援疆之路。作为中组部组团式教育援疆人才，杨澜在新疆和田师范专科学校担任马克思主义学院思想理论课教师，兼任校团委副书记。援疆以来，她用两个身份，完成着同一项使命：促进民族地区思想政治教育主渠道、主阵地协同育人高质量发展。她用三尺讲台凝心聚力带氛围，筑牢思想政治教育主渠道；用一面团旗凝聚新疆各民族青年，努力绘好同心圆，积极筑牢“根”和“魂”。

三尺讲台凝心聚力带氛围

筑牢思想政治教育主渠道

思想理论课课堂教学，是开展大学生思想政治教育的主渠道。杨澜紧紧围绕做“一粒种子”的初心与使命，认真做好每一门课程的建设，积极为课程的创新实践教学改革出谋划策。上好示范展示课，充分发挥好示范引领作用。

充分发挥思想政治理论课教学示范作用，旗帜鲜明地唱响红色主旋律。自入疆工作以来，杨澜紧紧围绕做“一粒种子”的初心与使命，先后为受援学校讲授《思想道德与法治》、《毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论》两门课程，累计完成教学工作量720.8课时，超额完成288.8课时，覆盖当地各民族学生各专业学生1000余人。她以“维护民族团结，放飞青春梦想”为题讲授全校实践讨论示范公开课1次；以“弘扬中国精神”为题讲授全校理论公开课1次；代表学校参加和田地区大中小学思政课一体化建设集体备课会，以“新时代中国青年如何将社会主义核心价值观落细落小落实”为题，为全地区中小学思政教师做示范公开课。

代表学校参加和田地区大中小学思政课一体化建设集体备课会

创新授课方法，注重教育内容的有形、有感、有效。杨澜时刻注意将铸牢中华民族共同体意识以学生喜闻乐见的形式融入日常教学中，比如在讲到“尊重和传承中华民族历史文化”的章节时，她将各民族学生随机分成若干小组，请大家合作编排一个既能体现各民族特色又能体现中华传统文化的节目。分享汇报时，有的组先表演了民族歌舞最后集体朗诵“少年中国说”；有的组带来了民族乐器，为组员演唱的中国风歌曲现场配乐等等。杨澜通过简单设计与引导，日常的思政小课堂充分烘托起了民族团结进步的大氛围。

思想道德与法治实践讨论课

除了带动“小朋友”，杨澜也积极联系“大朋友”，用心用情用力帮助当地教师提高科研能力。聚焦青少年网络媒介使用与铸牢中华民族共同体意识，先后帮助当地9名教师申报自治区科研项目；协调联系首都经济贸易大学、中央财经大学共计6名教师加入和田师范专科学校学报审稿专家库，不断将“京和两地一家亲”理念落到实处。

一面团旗凝聚青年绘好同心圆

筑牢思想政治教育主阵地

援疆半年后，受援学校党委研究决定任命杨澜兼任学校团委副书记。杨澜发扬“首善、实干、团结、奉献”的北京援疆精神，服从学校党委安排，积极克服各种困难，紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大精神，以推进铸牢中华民族共同体意识青少年“筑基”工程为主线，用心用情团聚各民族青年，以活动开展促进学校团委事业进步发展。

落实好民族团结进步月各项活动，团聚青年绘好同心圆。杨澜以“保密宣传教育高校行”和“第41个民族团结进步月”为契机，创造性地将两者相融合，组织举办了第一届“民族团结进步·籽籽同心圆梦”演讲大赛。她还围绕相关主题组织了丰富多彩的线上线下活动10余次，包括组织4000余名各民族团员青年参观和田地区博物馆、19名青年志愿者参演“5·18国际博物馆日”56个民族服饰走秀活动、选送剧目《红船》参演“风华正茂·青春颂党”五四音诗会等。

五育并举，扎实推进青年“筑基”工程。杨澜组织举办升国旗宣誓仪式9次，主题团日16次、学习二十大专题讲座5场，协办“和美杯”足球比赛等体育赛事3项，举办“校园之春”文化艺术节等系列文艺美育活动，深入周边社区街道组织“美好社会环境·促进民族团结”等崇尚劳动最光荣的志愿服务活动10余次。她组织举办了第八期青马工程大学生骨干培训班，指导召开学校第八次学生代表大会。与此同时，杨澜还非常重视理论学习与调查研究工作，用大半年时间深入梳理共青团相关政策文件，走访各学院团组织，最终形成了一万五千字的本校共青团工作报告，对标对表系统梳理了共青团中央、自治区团委的工作要求，并就本校工作提出了具体的对策和建议。

成功组织举办两场大型文化活动。文化认同是最深层次的认同，是民族团结之根、民族和睦之魂。按照学校党委的统一要求和部署，在各部门的大力支持下，杨澜牵头举办了“青春绽放·梦想起航”主题毕业晚会，组织各民族演职人员200余人共同聚焦中华民族共同体意识，展示各民族共性，表演歌舞、舞台剧等节目16个，服务好现场观众6000余人，演出规模为近20年来学校首次；参与策划筹备了“奋进吧！新时代青年！”第一届“玉石榴”草坪音乐会，依托学校音乐专业相关学科优势，接力北京各大高校草坪音乐会，依托学校音乐专业相关学科优势，以时下青年最流行的方式实现京和两地青年联动，共组织1000余名观众，邀请演职人员100余人。

“奋进吧！新时代青年！”第一届“玉石榴”草坪音乐会

主动占领网络阵地，潜移默化推进中华民族共同体意识入脑入心。杨澜积极对受援学校团委微信公众号和广播站栏目进行改版，组织创建了“最美和田人”“最美和田事”专刊以及“和师专·青访”“学习进行时”“擦亮青春底色”等栏目，累计发布微信推文156篇，播出广播稿186篇。

自援疆以来，杨澜所讲授的思想政治理论课广受师生好评，在一项200余名学生参与的评教调研中，各门课程均获得了97分以上的平均分；经中央保密办（国家保密局）、教育部、共青团中央共同评审，和田师范专科学校将“保密宣传教育高校行”与“民族团结进步月”相融合的工作机制受到了中共中央保密委员会办公室、国家保密局联合发文通报表扬，该项荣誉疆内仅有两所高校获得；学校团委荣获2023年和田地区“五四音诗会”最佳组织奖等荣誉；2023年5月，杨澜受邀代表学校参加“自治区高校共青团思政工作座谈会”并做交流发言。

2024年新春佳节来临之际，杨澜作为北京援疆教师代表与援疆干部、援疆医生一起登上了央视小春晚“欢欢喜喜过大年”的舞台，与当地各民族兄弟姐妹共同表演了歌舞节目“美丽新疆亚克西”，她们用热情的歌舞向全国观众朋友拜年，展现出北京援疆青春正能量！

在即将离开和田之际，北京援疆和田指挥部为142名北京援疆教师举办了总结大会，表扬援疆教师在疆期间取得的成绩与付出。杨澜充分发挥自己的专长，积极贡献援疆余热，除了完成好受援学校既定的各项工作以外，还在指挥部领导的带领下，用心用情深度参与了教师工作总结视频《润心》的策划、拍摄、制作工作，以及总结大会的策划与执行工作。

谈起这次援疆经历，杨澜深情地说：“教育是一棵树摇动另一棵树，一朵云推动另一朵云，一个灵魂唤醒另一个灵魂。到师范类高校参与组团式教育援疆，是一棵树摇动一片森林，一朵云推动一个云团，一束微光点亮一方天地。感谢组织给予的宝贵锻炼机会，一段援疆路，是触及灵魂的思想洗礼，是理论水平的强化提升，更是理想信念的熔炼再造。参与对口支援新疆工作，我不仅收获了成长，更收获了京和两地虽远隔万里，却紧紧贴在一起的民族团结之心。”

来源：首都经济贸易大学

(责编：郝孟佳、熊旭)