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组图：千余名青少年齐聚北航 比拼航天科学创意

2024年05月27日17:05 | 来源：人民网-教育频道
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2024年全国青少年航天创新大赛北京地区决赛在北京航空航天大学举行。校方供图
2024年全国青少年航天创新大赛北京地区决赛在北京航空航天大学举行。校方供图
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人民网北京5月27日电 （记者李依环）25日至26日，2024年全国青少年航天创新大赛北京地区决赛在北京航空航天大学举行。此次决赛共有来自北京市800多所中小学校的1381名学生参加，旨在弘扬航天精神和传播航天文化，促进航天科学技术的普及和推广，提升青少年科技创新能力和素质。

本次大赛分为航天创意赛（载人航天方向、深空探测方向、北斗导航应用方向）、航天科学探究与创新设计赛与载人航天主题专项赛（空间站科学实验(试验)方案及实验(试验)装置设计赛、筑梦天宫挑战赛）、太空探测竞技赛（星球车挑战赛、火星家园挑战赛、星际救援挑战赛、星际探索挑战赛、星矿探测挑战赛、无人机编程技能挑战赛、无人机操作技能挑战赛）等12个赛项。

据悉，本次北京地区选拔赛由北京航空航天大学、中国航天科技国际交流中心、北京市数字教育中心（北京电化教育馆）共同主办。在各个赛项中，参赛选手们发挥勇于创新和敢于实践的精神，充分展现北京青少年对航天科技的兴趣与热爱。

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