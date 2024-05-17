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为青少年体育搭建更广阔平台（体坛观澜）

高 佶
2024年05月17日08:23 | 来源：人民网－人民日报
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随着社会各界对青少年体育工作的重视，许多地区在构建青少年赛事体系方面进行了有益探索，期待有更多青少年喜闻乐见、广泛参与的赛事活动涌现

如何帮助青少年在体育锻炼中充分享受运动乐趣，收获成长？多组织一些适合他们参与的赛事活动是一个妙招。

孩子们奋力搬起沙袋，蹚过泥坑，相互鼓励着冲过终点。这是北京世园公园斯巴达勇士儿童飓风赛中的一幕，在全程4小时的比赛中，小选手们经受了体能考验，随机组队的形式锻炼了他们的沟通合作能力，比赛的紧张氛围更是激发了他们的斗志。谈起参赛感受，小选手左紫菡表示：“搬沙袋过泥坑时很累也想放弃，但看到队友们一直在努力，我受到鼓舞，就坚持了下来。”

在一场场体育赛事活动中，孩子们竞技交流，勇于挑战，感受团队的力量。积极参与带来的成就感与满足感，超越了胜负。

随着社会各界对青少年体育工作的重视，许多地区在构建青少年赛事体系方面进行了有益探索。一些大众赛事增设了青少年及家庭参与的组别，CBA（中国男篮职业联赛）、中网等着力打造“少年CBA”“钻石杯”等青少年赛事品牌，校园比赛与U系列赛的联系愈加紧密，青少年参与体育赛事活动的机会不断增多。

在多方努力下，面向青少年群体开展的体育赛事活动日渐丰富。一方面，对广大青少年来说，参与体育的平台更广阔。多姿多彩的赛事活动供给不断激发他们的运动兴趣，让他们近距离感受运动魅力，享受运动乐趣，更多青少年有机会通过赛事活动挖掘运动潜力、追逐运动梦想。另一方面，举办青少年赛事活动有助于培育体育文化，也有利于品牌赛事的可持续发展。

在前不久开展的巴黎奥运资格系列赛·上海运动启蒙活动中，孩子们积极参与滑板、小轮车、攀岩等奥运竞赛项目的推广普及，还在新锐设计师彩绘大赛、音乐季等文化活动中感受大赛氛围，这些活动丰富了青少年体育赛事的场景，为孩子们带来更多有益成长的体验。

从强健体格、塑造人格，到培养兴趣、开阔眼界，依托青少年体育赛事活动，体育的多元价值不断显现。期待有更多青少年喜闻乐见、广泛参与的赛事活动涌现，助力孩子们茁壮成长。

《 人民日报 》（ 2024年05月17日 16 版）

(责编：李依环、熊旭)

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