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去年我国普惠性幼儿园达23.6万所

占幼儿园总数的86.2%

2024年05月17日08:22 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京5月16日电  （记者吴丹）5月16日，教育部召开新闻通气会，介绍学前教育改革发展情况。记者从会议上获悉：党的十八大以来，我国学前教育取得跨越式发展，构建起覆盖城乡、公益普惠的学前教育公共服务体系。

数据显示，2023年全国普惠性幼儿园（包括公办园和普惠性民办园）达到23.6万所，占幼儿园总数的86.2%。全国普惠性幼儿园在园幼儿占比达到90.8%，比2016年提高23.5个百分点，绝大多数幼儿都能在普惠性幼儿园就读。

“区域差距正在不断缩小。”教育部基础教育司负责人介绍，从2013年到2023年，学前三年毛入园率增长幅度超过20个百分点的17个省份都在中西部。四川凉山彝族自治州雷波县入园率达到90%以上，青海果洛藏族自治州达日县、玛多县入园率均达到80%以上，“三区三州”等脱贫地区、民族地区幼儿均和其他地区孩子一样享有平等的入园机会。

在加大投入、强化保障方面，教育部会同财政部坚持政府投入为主、家庭合理分担、其他多种渠道筹措经费的原则，不断健全学前教育投入保障机制，确保人民群众上得起。财政投入持续加大。2011年—2023年，中央财政支持学前教育发展专项资金累计投入2210亿元。2022年全国财政性学前教育经费达到2982.2亿元，占财政性教育经费的比例达到6.2%，是2013年的1.8倍。

在科学保教、提升质量方面，教育部引导各地加强学前教育质量内涵建设，努力满足人民群众上好园的愿望。数据显示，幼儿园生师比从2013年的23.4∶1降低到2023年的13.3∶1，专科以上园长和专任教师占比达到93.1%，比2013年提高23.7个百分点。同时，教育部连续13年开展“全国学前教育宣传月”活动，以“游戏点亮快乐童年”“幼小协同、科学衔接”等为主题，面向全社会持续传播科学保教理念和方法。

教育部基础教育司负责人表示，下一步，将会同相关部门推进实施学前教育普惠保障行动，推动各地以县为单位完善资源布局，科学配置城乡学前教育资源，城镇人口流入地区、公办园在园幼儿占比较低地区，稳步增加公办资源供给。此外，在基础教育“规范管理年”行动中，组织开展幼儿园办园行为专项治理，将安全隐患排查、安全责任落实等列入规范整治内容，推动各地将幼儿园不规范办园问题整改到位。

《 人民日报 》（ 2024年05月17日 15 版）

(责编：李依环、熊旭)

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