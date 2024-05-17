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量子计算机核心部件在安徽实现突破

2024年05月17日08:22 | 来源：人民网－人民日报
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本报合肥5月16日电  （记者徐靖）记者从安徽省量子计算工程研究中心获悉：中国第三代自主超导量子计算机“本源悟空”核心部件——高密度微波互连模组在皖完成重大突破，并实现国产化。

据介绍，量子芯片可以被比作“量子计算大脑”，需要在极低温环境中运行，高密度微波互连模组则如同“神经网络”，该模组中有一根至关重要的“线”——极低温特种高频同轴线缆。有了这根线，高密度微波互连模组既能准确传输信号，又能隔绝热量，为“量子计算大脑”与外部设备之间的量子信息传输建立起高速、稳定的通道。

为了解决这根“线”的关键技术难题，本源量子计算科技（合肥）股份有限公司联合中国电子科技集团第40研究所申报安徽省揭榜挂帅项目，日前顺利完成适用于极低温环境的高密度微波互连模组技术攻关。这款国产高密度微波互连模组可为超100位量子芯片提供微波信号传输通道，能够在极低热泄漏环境下实现微波信号的跨温区稳定传输。

《 人民日报 》（ 2024年05月17日 10 版）

(责编：李依环、熊旭)

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