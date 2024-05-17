张丹华

唤醒展柜里的历史、读懂文物里的故事，能让我们知所来、识所在、明所往，从而与更深远的时空相连

“大河上下，和合共生”，系列动画短片讲述黄河沿线文物故事；“步锦绣丝路，绘千载版图”，创意互动H5沉浸式展现丝路传奇；“重回长安，对话千年”，在“云端”看陕西多家博物馆接力直播……5月18日是第四十八个国际博物馆日，届时中国主会场活动举办地陕西历史博物馆秦汉馆将正式开馆。一系列预热活动，呼应着今年国际博物馆日的主题——“博物馆致力于教育和研究”。

徜徉博物馆，人们常有“游目千载，对话古今”之感。为什么文物展陈能让人产生“历史感”？正因为无论是历史文物、艺术作品，还是自然标本、科技展品，都能让我们直观感受到世界多彩、切实体会到时间变迁，从而丰富我们对于文化、对于历史的理解。习近平总书记强调“一个博物院就是一所大学校”，要求“发挥好博物馆的教育功能”。唤醒展柜里的历史、读懂文物里的故事，能让我们知所来、识所在、明所往，从而与更深远的时空相连。

如果说藏品是博物馆的心脏，那么教育则是博物馆的灵魂。对于一个城市来说，博物馆是一个文化的“热源”，它能持续释放文化影响力。让博物馆为公众所喜爱、所欣赏、所向往，有助于不断增加文化的热度、培厚文化的土壤。也正因此，博物馆要放射出文化的能量，就不能仅仅是单纯的展示，而是要让公众通过与文物的对话，有所感、有所思、有所得。

博物馆要更好地实现教育功能，关键在于使蕴藏在藏品内部的价值和意义，变得更易于观察和理解。更好地激活切身感受和思考，才能让更多观众成为“主动的受众”。我们或许都有过这样的感受：看到展柜中的远古陶器时，会自然而然地好奇它是怎么烧制的、古人用它来做什么。博物馆应该通过精心的展陈、生动的叙事，构建更有感染力的情境，使得文物不再是孤立的展品，而是有自己的“上下文”，让精彩的故事有载体、深厚的文化可触及。

与观众的深度连接，需要博物馆从整体上探索以互动、参与、分享为重点的交流方式。西安博物院有一件“镇馆之宝”——唐代三彩胡人腾空马。飞奔的骏马上，少年拉缰控绳、双目圆睁，一袭蓝衣夺人眼目。2023年，西安博物院以此为原型策划展览“长安有故里——丝路少年大唐行”。观众跟随真人扮演的蓝衣少年，步入千年之前的唐长安城。骑着骆驼奏乐的胡人乐师、美丽的唐代少女、街边的杂耍叠罗汉……175件（组）唐代精品文物与半实景化场景相互交融，再现了7世纪国际化大都市多彩的生活画卷。在这样的沉浸式场景中，文物的视觉展示延伸为人与文物、人与环境的互动。从观看到体验，从审美到思考，更显文化底蕴、更有文化感染力。

在河南安阳市殷墟博物馆新馆，观众在展厅近距离观看考古工作者现场清理马车遗迹；在浙江长兴县博物馆，研学的孩子们将碎片“修复”成精美的陶器……正是在“教育”这一目标的观照下，越来越多博物馆创造了更加启人智识的体验，让观众在发现中学习，在探索中思考，真正收获心灵的愉悦、精神的满足。突出特色、细分类型、完善收藏、提升展陈，让更多人与优质文化资源相遇、与优秀传统文化共鸣，博物馆将拥有更强的文化影响力、感染力和生命力。

《 人民日报 》（ 2024年05月17日 08 版）

(责编：李依环、熊旭)