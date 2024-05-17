艾 丹

近年来，全国多地都在鼓励企业为育儿妇女提供“妈妈岗”，以便妈妈们能更好平衡工作和育儿。一些全职妈妈并非不想重新工作，只是囿于家庭负担没办法抽身。而专为妈妈们开设的岗位，工作时间灵活，提供了兼顾工作与家庭的选项，广受欢迎。

让妈妈们不因带娃而牺牲职业发展，需要有更多类型、更强保障的“妈妈岗”。从现实来看，手艺工、客服、配送员等是“妈妈岗”的主要类型。这些岗位上手快、上班灵活，对技能要求不高，多数属于劳动密集型产业。还有些“妈妈岗”劳动强度大、待遇低，福利保障不到位。随着社会发展，“妈妈岗”的设置应与时俱进，要加强职业培训，提供多元选择，统筹解决“有没有”和“好不好”的问题，更好地满足妈妈们的多元需求。

随着三孩生育政策的实施，“谁来带娃”的问题更加凸显。给育儿妈妈们松绑，让她们能重返职场，更好实现自己的人生价值，有必要解决好托育服务供给不足的问题。二十届中央财经委员会第一次会议强调：“要建立健全生育支持政策体系，大力发展普惠托育服务体系，显著减轻家庭生育养育教育负担，推动建设生育友好型社会，促进人口长期均衡发展。”今年的《政府工作报告》提出，“多渠道增加托育服务供给”。加快健全普惠安全的托育服务体系，有效补齐托育服务短板，加强对硬件设施、服务质量、食品安全等方面的监管，才能解除妈妈们的后顾之忧，让她们安心投入工作。

“妈妈岗”事关万千家庭，彰显企业社会责任。从山东、湖北、广东等地的探索来看，有的鼓励用人单位拿出部分专业技术和管理岗位设置“妈妈岗”，有的对符合条件申报“妈妈岗”的灵活就业人员实行社会保险补贴，有的对提供“妈妈岗”的用人单位减扣增值税、城市维护建设税等相关税费。设立“妈妈岗”，不单是提供一份工作，还要从社会保障、劳动权益、企业责任等层面凝聚合力，共同为育儿妇女提供更多发展机会。

也要看到，构建生育友好型社会，畅通育儿妇女就业渠道，只是其中一个方面。期待未来有更多举措，进一步降低生育养育教育成本，为妈妈们提供更全面的保障和支持。

（摘编自《湖北日报》，原题为《“妈妈岗”在名更在实》）

《 人民日报 》（ 2024年05月17日 08 版）

(责编：李依环、熊旭)