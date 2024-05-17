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我国共有各级各类学校49.83万所

教育事业高质量发展扎实推进

本报记者 闫伊乔
2024年05月17日06:40 | 来源：人民网－人民日报
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　　2023年，我国共有各级各类学校49.83万所，学历教育在校生2.91亿人，专任教师1891.78万人——在全面贯彻党的二十大精神开局之年，教育事业高质量发展取得了新突破。教育部日前召开新闻发布会，介绍2023年全国教育事业发展基本情况，一组组数据背后，是看得见、摸得着的变化。

　　义务教育扩优提质进一步推进

　　“加快义务教育优质均衡发展，办好更加公平更高质量的义务教育，更好满足人民群众‘上好学’的期盼是我们当前和今后一个时期的重点任务。”教育部基础教育司副司长马嘉宾表示。

　　义务教育扩优提质进一步推进。九年义务教育巩固率达95.7%，比上年提高0.2个百分点。全国新增义务教育优质学校1736所，新增优质学位199.9万个。全国共有1.6万个义务教育阶段教育集团和1.5万个城乡学校共同体。

　　教育公平进一步保障。教育部通过新建、改扩建新增公办学位489.2万个，有力保障了1878万小学一年级新生入学，进城务工人员随迁子女在公办学校就读（含政府购买学位）的比例超过95%。

　　高等教育结构持续优化

　　教育部发展规划司司长郭鹏表示，高等教育毛入学率突破60%是服务人口高质量发展的显著成效。在规模发展的同时，高等教育内部人才培养层次和结构更为重要。

　　2023年高等教育毛入学率60.2%，比上年提高0.6个百分点。全国共有高等学校3074所，比上年增加61所。2023年我国各种形式的高等教育在学总规模4763.19万人，比上年增加108.11万人，增长2.32%。

　　全国共招收研究生130.17万人，比上年增长4.76%。在学研究生388.29万人，比上年增长6.28%。其中，在学博士生61.25万人，比上年增长10.14%。郭鹏介绍，近年来，研究生特别是博士生规模和占比不断提高，为经济高质量发展提供了源源不断的高水平人才支撑。要稳步扩大研究生人才培养规模，优化高层次人才培养结构，引导高校优化学科结构，加快培养科技创新人才。

　　教育部高等教育司副司长高东锋介绍，近几年，教育部依托77所大学的288个基础学科拔尖学生培养基地，强化有组织拔尖创新人才培养，支持46所高校举办112期国际暑期学校，1341名国内外学者开设1141门课程、3.1万名国内外学生交流研讨，在计算机科学、数学、基础医学、经济学等9个领域实施“101计划”，建设核心课程、教材、师资团队和实践项目。

　　职业教育体系建设不断推进

　　2023年，全国共有特殊教育学校2345所，比上年增加31所。共招收各种形式的特殊教育学生15.5万人，比上年增加8720人。共有特殊教育在校生91.2万人，其中，在特殊教育学校就读在校生34.12万人，占比37.42%；在其他学校就读在校生57.08万人，占比62.58%。

　　2023年民办教育发展进一步规范，全国共有各级各类民办学校16.72万所，占全国学校总数的比例为33.54%；在校生4939.53万人，占全国在校生总数的比例为16.96%。

　　“职业教育是与经济社会发展关系最为紧密的教育，承担着为区域经济社会发展培养高素质技能人才的重要责任。”教育部职业教育与成人教育司副司长李英利介绍，2023年，高职专科学校在学校数量、招生规模等方面较上年都有所增长。

　　目前，职业教育专业目录共设置1394个专业，覆盖国民经济各领域。为服务数字人才培养，2023年全国6000多所职业学校开设数字经济相关专业，会计、酒店管理等363个传统专业系统化升级，增设智能网联汽车技术等314个数字经济领域新专业……一系列举措为加快推进现代职业教育体系建设改革，构建产教深度融合的发展格局，推进新型工业化提供技能人才支撑。

　　《 人民日报 》（ 2024年05月17日 07 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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