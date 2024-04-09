会议现场。

4月7日上午，北京市委教育工委组织召开北京高校党外代表人士座谈会，围绕“发挥高等教育龙头作用，推动教育、科技、人才深度融合发展”主题征求高校党外代表人士意见建议，市委常委、教育工委书记于英杰主持并讲话。

会上，市委教育工委分管日常工作的副书记李军锋介绍了北京高等教育情况。北京大学朱松纯、清华大学王小云、北京师范大学张志勇、北京理工大学姚裕贵、北京航空航天大学郭雷、中国农业大学任发政等10位来自北京高校的党外专家学者现场发言，就加强教育、科技、人才一体化发展顶层设计、促进交叉学科创新、科技自立自强、推进产学研融合、拔尖创新人才自主培养等方面积极建言献策。

会议指出，要提高政治站位，共同汇聚建设教育强国的磅礴力量。要站在实现中华民族伟大复兴、建设中国式现代化的战略高度，以推动教育、科技、人才协同发展为抓手，在各自岗位书写“强国建设，教育何为”的生动实践。要以国家重大战略和首都未来产业为牵引，加强基础科学研究，提升原始创新能力，持续打好关键核心技术攻坚战，着力破解“卡脖子”重大难题，为建设国际科技创新中心、实现高水平科技自立自强、发展新质生产力贡献智慧力量。

会议强调，要牢记初心使命，更好地肩负起立德树人根本任务。把立德树人摆在更加突出的位置，坚持为党育人、为国育才，大力弘扬教育家精神，以德立身、以德立学、以德施教、以德育德，努力做“经师”和“人师”相统一的大先生。要锚定国家战略需要，大力培育学生跨学科创新能力，引导学生立大志、明大德、成大才、担大任，为国家和首都北京培养更多优秀拔尖创新人才。

会议要求，要主动担当作为，切实将制度优势转化为首都教育的发展效能。市教育两委和各高校都要充分发挥党外人才荟萃、智力密集的优势，主动服务、大力支持党外代表人士发挥作用，努力为大家履职尽责、干事创业创造良好条件。

中央统战部有关局室、市委统战部、市委教育工委、市教委有关负责同志参加会议。

来源：北京市委教育工委

(责编：郝孟佳、熊旭)