人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育>>本网原创

《一百岁的红领巾》座谈会在京召开

2024年04月08日14:51 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网北京4月8日电 （记者孙竞）由全国少工委主办、中国少年儿童新闻出版总社承办的“时刻准备着·《一百岁的红领巾》”座谈会7日在中央团校召开。共青团中央书记处第一书记、全国少工委主任阿东出席并讲话。

据介绍，今年是中国少年先锋队建队75周年，由中国少年儿童新闻出版总社推出的主题图书《一百岁的红领巾》以“红领巾”为第一视角，以真实的少年英雄人物和事件为基础进行艺术创作，展现了在党的领导下，少先队组织团结、教育、引领一代代少年儿童为争取民族独立、人民解放和实现国家富强、人民幸福自强不息、英勇奋斗的感人故事。

与会专家认为，少年儿童出版工作承担着立精神支柱、树价值标杆、育时代新人的重要使命。要聚焦传承红色基因，聚焦政治启蒙和价值观塑造，推出更多反映当代少年儿童精神气质的优秀作品；要以“小切口”反映“大时代”，引导少年儿童关心国家大事、民族命运和社会发展，增强做中国人的志气、骨气、底气；要推动少年儿童主题出版工作高质量发展，用新技术赋能创作、出版和传播，用最好的精神食粮培养少年儿童健全的人格和高尚的品质。

会议围绕“史诗般的红领巾历史”“燃烧着的星星火炬”“永恒的红领巾传统”进行主题交流，发布了《中小学生共读“中国好书”倡议》，并向有关中小学捐赠《一百岁的红领巾》图书。

共青团中央书记处书记、全国少工委常务副主任夏帕克提·吾守尔主持座谈会。中央宣传部出版局、教育部基础教育司、中国出版协会、中国图书评论学会、中国编辑学会、江西省萍乡市委有关负责同志，团中央机关有关部门、单位负责同志，学界、儿童文学界、教育界、青少年研究领域专家，全国优秀少先队辅导员代表、少先队员代表等共100余人参加活动。

(责编：李昉、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部