人民网北京4月8日电 （记者孙竞）由全国少工委主办、中国少年儿童新闻出版总社承办的“时刻准备着·《一百岁的红领巾》”座谈会7日在中央团校召开。共青团中央书记处第一书记、全国少工委主任阿东出席并讲话。

据介绍，今年是中国少年先锋队建队75周年，由中国少年儿童新闻出版总社推出的主题图书《一百岁的红领巾》以“红领巾”为第一视角，以真实的少年英雄人物和事件为基础进行艺术创作，展现了在党的领导下，少先队组织团结、教育、引领一代代少年儿童为争取民族独立、人民解放和实现国家富强、人民幸福自强不息、英勇奋斗的感人故事。

与会专家认为，少年儿童出版工作承担着立精神支柱、树价值标杆、育时代新人的重要使命。要聚焦传承红色基因，聚焦政治启蒙和价值观塑造，推出更多反映当代少年儿童精神气质的优秀作品；要以“小切口”反映“大时代”，引导少年儿童关心国家大事、民族命运和社会发展，增强做中国人的志气、骨气、底气；要推动少年儿童主题出版工作高质量发展，用新技术赋能创作、出版和传播，用最好的精神食粮培养少年儿童健全的人格和高尚的品质。

会议围绕“史诗般的红领巾历史”“燃烧着的星星火炬”“永恒的红领巾传统”进行主题交流，发布了《中小学生共读“中国好书”倡议》，并向有关中小学捐赠《一百岁的红领巾》图书。

共青团中央书记处书记、全国少工委常务副主任夏帕克提·吾守尔主持座谈会。中央宣传部出版局、教育部基础教育司、中国出版协会、中国图书评论学会、中国编辑学会、江西省萍乡市委有关负责同志，团中央机关有关部门、单位负责同志，学界、儿童文学界、教育界、青少年研究领域专家，全国优秀少先队辅导员代表、少先队员代表等共100余人参加活动。

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