原标题：广州市黄埔区发布“人才高质量发展30条”

记者4月7日从广州市黄埔区委组织部获悉，《广州开发区（黄埔区）促进人才高质量发展的政策措施》（以下简称“人才高质量发展30条”）正式发布，提出实施企业家聚能、科技人才领跑、青年人才强基、技能人才支撑、紧缺人才补链、人才环境提升六大行动。

“此次出台的‘人才高质量发展30条’，坚持‘以产聚才，以才促产’，推动产才对接、联动发展，让人才在产业发展中发挥引擎作用。”广州市黄埔区委组织部相关负责人说。

在技能人才队伍建设方面，“人才高质量发展30条”明确，每年评选约20名黄埔工匠和1000名黄埔技工，前者最高给予30万元支持。

在引育青年人才方面，“人才高质量发展30条”新政鼓励具有博士学位培养点的科研院所选派优秀青年人才到境外知名高校进行国际博士联合培养，最高给予60万元资助。

“人才高质量发展30条”除了奖励“千里马”，还奖励“引才伯乐”。鼓励猎头机构为企业引进高端紧缺人才，机构为黄埔区引进1名人才或1个人才项目，最高奖励30万元；鼓励职业院校、职业技能培训机构向黄埔区输送高技能人才，每引进1人最高补贴2000元。（记者叶青 通讯员许婉 黄蓉芳 杨胜强）

(责编：李昉、李依环)