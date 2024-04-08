原标题：院地合作支撑宁夏高质量发展

三位汇报项目进展，三位担任评审专家，还有一位线上全程参加。宁夏日前组织召开了一场项目验收会，共吸引七位中国工程院院士前来参与。

看似普通的会议，缘何人气拉满？这得益于宁夏不断深化的院地合作机制。

近年来，宁夏高度重视与中国工程院的交流合作，设立了中国工程院西北地区首家地方研究院。院士团队积极给产业发展把脉问诊，为当地高质量发展提供了有力支撑。

院士领衔破解技术难题

4月2日，中国工程科技发展战略宁夏研究院（以下简称“宁夏研究院”）对2022年院士领衔实施的9个咨询项目进行验收。

作为宁夏“六新”产业之首，新材料产业近年来异军突起，企业数量由2015年的13家增至2022年的147家，规上企业总产值达1765.6亿元。

“宁夏新材料产业具备良好的基础、优势和特色，但也存在明显薄弱环节。”中国工程院院士、西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司名誉院长、郑州大学材料学院院长何季麟指出，宁夏在研发力量、生态体系、民企动能、引才政策等方面均有不足。比如，利用宁夏电价优势而引进的部分东部沿海企业，研发力量并未落地，这给下一步新兴研发机构和产业企业的结合带来了困难。

此次，何季麟院士牵头完成的“宁夏新材料产业发展战略咨询研究”项目，就聚焦稀有金属材料、光伏材料和半导体材料三大重点领域，提出了产业发展路线。

当日，院士专家针对宁夏煤化工、新材料、新能源、生态环保、数字化、中医药等产业发展，给出了一系列技术攻关路线和战略规划建议。

如顾大钊院士牵头完成的“宁夏煤基能源与氢能协同发展战略研究”项目，研究了宁东地区可再生能源电解水制绿氢、煤制氢+CCUS低碳排放制蓝氢技术路线的可行性，提出了未来宁东能源资源综合发展、绿氢认证交易及参与碳市场的对策建议。

“今天验收的这9个项目，既有工业项目，也有农业、社发项目，产业涵盖自治区重点发展领域。”宁夏科技厅副厅长、宁夏研究院院长陈放表示，“这既是一场战略咨询项目验收会，也是一场院士成果亮相发布会，更是一场对策建议转化对接会。”

“软课题”产生“硬成果”

“可以说，以宁夏研究院为纽带的‘院地合作’，已经成为宁夏高水平建设东西部科技合作引领区的重要抓手！”项目验收会上，陈放表示。

2018年7月，宁夏研究院在银川成立。中国工程院每年拿出500万元，支持研究院开展战略咨询研究，宁夏回族自治区政府每年配套1000万元，用于项目研究及研究院运行。

自此，宁夏创新驱动战略实施有了“高端智库”。

近年来，宁夏研究院围绕自治区重大决策部署及重大发展需求，累计立项7个批次54个战略咨询研究项目，积极组织中国工程院院士及其团队来宁调研、举办学术交流和咨询活动，共计36批次189人次，为自治区党委、政府科学决策提供了有力支撑。

这一框架下开展的咨询研究，注重实效，不务虚功。一方面，院士咨询建言切实落地，在自治区相关规划政策制定中得到了采用；另一方面，宁夏研究院及时将院士提出的产业共性技术问题和企业“卡脖子”核心关键问题列入自治区重大重点科技项目，由院士领衔开展重大技术联合攻关。

最终，“软课题”产生了“硬成果”，“软科学”支撑起“硬发展”。在“宁夏枸杞现代化高质量发展战略研究”项目中，尹伟伦院士提出的建议得到宁夏科技厅13个项目立项支持，并促成建设了中国枸杞研究院。

此外，邓秀新院士提出的“葡萄酒陈酿期间橡木桶替代材料装备研制”项目，由陈坚院士联合宁夏高校、企业通过“揭榜挂帅”领衔攻关；陈勇院士牵头的“宁夏能源化工固废处置与资源化利用战略研究”，提出的两项技术进入企业产业化示范阶段。

宁夏科技发展战略和信息研究所所长王正义认为，这些项目帮助企业破解了一批关键技术难题，推动了产业转型升级，凸显了科技创新对经济社会高质量发展的支撑促进作用。

“院士站在更高层面，为产业发展提供了很多有益的服务。我们相信，在院士们的指导下，今后技术的突破点和产业发展方向会更加明晰。”中色（宁夏）东方集团有限公司副总经理王东新如是说。（记者 王迎霞 通讯员 黄莉 苏 杨罗阳）

(责编：李昉、李依环)