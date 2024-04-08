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去生产一线“读研”

——山东科技大学探索“新工科”人才培养新模式

2024年04月08日08:33 | 来源：光明日报
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原标题：去生产一线“读研”

清晨，在内蒙古自治区呼伦贝尔市胜利煤矿的员工宿舍，山东科技大学能源学院采矿工程专业研究生李鑫鹏像往常一样，早早起床做准备，赶在8点前下煤井安装监测仪器。

四个半月前，李鑫鹏加入学校“惟真之光”工程师小队，开启了去生产一线“读研”的全新体验。截至目前，他已为矿上解决了10多项技术难题。

在山科大，像李鑫鹏一样，加入工程师小队，去生产一线“读研”的研究生还有很多。

“学校有1万多名研究生，工科生占比超过七成。组建研究生工程师小队，让学生们去生产一线，既能培养他们解决实际问题的能力，又能为企业行业破解生产难题，是学校探索‘新工科’人才培养模式的一次试验。”山科大校长曾庆田说。

山科大安全学院研究生郭立典在一次煤矿下井学习时，发现工人深受粉尘的困扰，随即产生了治理矿山粉尘的想法，并向自己的导师聂文表达了这一意向。聂文将郭立典和10名志同道合的学生聚在一起，组建了“矿井粉尘治理”工程师小队，并聘请中煤科工集团沈阳研究院工程师李江涛担任产业导师。在“双导师”的指导下，小队很快完成了“新型智能除尘系统”项目。如今，该小队研发的除尘系统在20余个煤矿投入试用。

“近年来，学校相继组建了55支研究生工程师小队，把想创新、有创意的研究生聚集起来，依托‘学业导师+产业导师’互补并举的‘双导师’育人体系，让学生在现场边学边用。”山科大研究生院院长韩作振说，“很多研究生的日常学习是在校园里学理论、写论文、参加比赛，这种教学形式难以培养出企业需要的人才。”山科大探索实施“车间课堂”教育教学模式，开设多门校企联合课，把课堂搬进企业的生产线。

山科大研究生工作部副部长刘松告诉记者，工程师小队的研究生每年获省部级以上科技创新竞赛奖励达100余项、发表论文数百篇，但很多成果都没有应用到生产一线。如何推动创新成果从校园走向市场，是学校着力解决的一项课题。

近年来，山科大以“项目导向”为抓手，探索企业“出题”、学生“解题”育人模式，依托校企合作单位，组建一批大学生科创基地、转化基地，开展了创新项目互选、创新金点子推介、揭榜挂帅等特色活动，让工程师小队的成果“落地生根”。

“受益的不光是企业，更是我们自己。”山科大地质资源与地质工程专业研究生曲兴玥说，到生产一线“读研”带给他们的不仅是专业上的进步，更是综合素养的历练。

“将工科生聚集到生产一线‘读研’，实现了教育链、人才链、创新链、产业链的有机融合，是学校培养应用创新型研究生的一把‘金钥匙’。”山科大党委书记罗公利表示。

（记者 刘艳杰 通讯员 韩洪烁）

(责编：李昉、李依环)

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