蔡 雯

当今时代，传播技术的发展速度之快令人惊叹。近年来，移动互联网普及率逐年攀升，手机网民数量不断增长。移动互联网的飞速发展，改变了原有的新闻传播生态，探索由此带来的新闻传播变革及应对策略，成为一项紧迫的研究课题。

在这样的时代背景下，景义新、沈静的专著《移动化生存：移动互联网与新闻传播变革》（中国社会科学出版社）颇具现实意义。该书以移动终端、移动网络和应用服务3个移动互联网核心要素为基点，从新闻传播新形态、新闻传播新特征、新闻传播新趋势等不同层面详细探讨移动传播新格局，进而提出媒体、受众和政府监管层面的应对策略。

《移动化生存：移动互联网与新闻传播变革》体系性强，该书对移动互联网技术及其传播应用有着较为清晰的认知，全面描摹了移动互联网条件下的传者（传播活动中，借助特定媒介发布信息的人）图像，通过对中国职业媒体人的问卷调查与研究，探索性地指出未来传者演变趋势；探讨了移动互联网条件下的融合媒介，指出移动互联网条件下形成了“个人化”传播、“社交化”传播以及“全时空”传播3个典型传播特征，并对移动互联网条件下的融合媒介多元发展趋势做出判断；分析了移动互联网条件下的全媒内容，解读其构建的新型传播内容形态；剖解了移动互联网条件下的多元受众，指出在移动互联网条件下，往常意义上的受众更大程度上转化为积极用户角色。该书分别为媒体机构、传播受众以及国家监管部门提出应对策略：首先，通过业内人士的深度访谈，指出媒体机构作为新闻信息的主要供应方和传播者，需要立足移动传播规律，真正融入当下的移动智媒时代，开创融合发展局面；传播受众要实现自身媒介素养的跃升并坚守移动互联网传播伦理；国家监管体系也应加强新闻信息服务从业者的内容审核，建立新媒体融合产业管理体系，加强个人信息保护。

从学术价值看，该书研究移动互联网条件下的新闻传播变革，既对传统新闻传播理论形成一定补充和发展，也对网络与新媒体传播、新型媒介融合进行了理论探索；从应用层面看，该书既有利于传统媒体与移动新媒体融合发展，同时还有助于媒体机构、传播受众和国家监管部门采取恰当的应对之策，共建良好有序的移动传播新格局。总体而言，《移动化生存：移动互联网与新闻传播变革》不失为一部立足移动互联网时代、为新闻传播学界和业界提供有益参考的读本。

（作者系中国人民大学新闻学院教授、博士生导师）

(责编：李依环、李昉)