本报电 （记者张云河）记者从广西壮族自治区教育厅获悉，今年是“双减”工作的交账之年，广西将锚定3年期目标，完善学生减负长效机制，进一步优化教育生态环境，不断促进学生全面、健康发展。据了解，广西自2021年实施“双减”政策以来，“双减”工作取得显著成效，义务教育阶段学科类培训机构压减至81家，压减率96.4%，建立作业管理办法学校比例、作业校内公示制度学校比例、作业时间控制达标学校比例均达到100%，九成以上的家长对“双减”工作表示满意。

为巩固“双减”成效，让“双减”更有温度，广西接下来将继续加强校内减负提质和校外培训监管。一方面，推广应用优秀教学成果、探索扩大课后服务供给、推进智慧作业，持续提高课堂教学水平、课后服务水平和作业设计水平，让学生在校内学得好。另一方面，通过加强执法队伍建设、推广全国校外教育培训监管与服务综合平台、完善非学科类培训机构价格监测机制、抓好校外培训安全工作等多项措施，不断提升校外培训机构监管水平，让学生在校外管得住。

广西还将加快完善中小学科学教育体系。以全国中小学科学教育实验区、实验校建设为抓手，优化科学教育师资队伍配备和建设，加强科学课程建设和实验教学，满足学生多样化与个性化的学习需求。同时，加强科学教育的宣传引导，探索创新科学教育加法的措施和机制，引导学生广泛参与探究实践，为全国提供在教育“双减”中做好科学教育加法的好经验。

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