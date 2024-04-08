吴宝俊

我是来自中国科学院大学的一名科普工作者。为什么会走上科普这条路呢？这还要从我的工作经历说起。

我曾做过招生工作，每年高考结束后，都要去地方招生。

我发现一个现象：绝大部分家长和考生在填报志愿时，对目标专业普遍认识不足。尤其在深山僻岭的边远地区，许多考生对高校设置的专业缺乏最基本的了解。“不了解”的结果是，很多家长和考生会选择“随大流”，盲目追随所谓的“热门”或者“好听”的专业，等到真正入学时，才感到后悔。

于是，科普成为我工作之余的兴趣爱好。闲暇时间，我和同事们时常在电视上做一些科普节目，也参加过不少线下科普活动。不过，电视时段有限，线下活动覆盖范围又窄，尽管我们一滴汗水摔八瓣地普及科学知识，但并不能达到满意的效果。

移动互联网的兴起，为我们提升科普工作打开了一扇全新的窗口。2018年春，学校开启了“春分工程·青少年科普专项行动”，全校师生都加入了“春分工程”。

说来也巧，这一年正逢短视频平台迅速崛起。我的手机上也装上了短视频应用软件，并开始学习拍摄短视频。几个月后，短视频平台抖音启动了“DOU知计划”，希望联合众多专家学者一同以短视频的形式创作科普作品，我是受邀者之一。以此为契机，我向学校提议，开通一个官方科普账号，利用短视频平台做科普。随即，中国科学院大学官方抖音号正式上线，我的职业生涯也随之改变。一年后，我成为学校科普工作的专职负责人。

凡事知易行难。不得不承认，想做科普和真正把科普做好是两码事，不仅要有雄心壮志，更要有实践经验。

一开始，我们按照常规思路，一年内创作发布了131个短视频，但都不温不火，影响一般，订阅用户只有7.8万。必须改变！我们开了一次又一次会议，终于找到了问题的症结——做科普，必须强特色。中国科学院大学的特色是什么？是自然科学。在普通网友眼里，这些学科是艰涩难懂的，但研究这些领域的老师们知道，它们是多么有趣。于是，我们找到了运营新思路——把这些科学知识以大众喜闻乐见、易于理解的方式表现出来，把它们的“有趣”和“有用”传递给大众。

方向确定了，我们抱着试一试的态度，对学校一位专家的讲座录像进行剪辑制作，在学校抖音账号上一条一条推送，没想到，大火！主讲人精准的讲解、平实的语言、幽默的谈吐，获得网友一片叫好。此后一年多时间，中国科学院大学科普短视频账号共发布790件作品，订阅用户从7.8万上涨至134.3万，正式步入百万粉丝大V行列。学校推送的内容连年入选粉丝推举的“最受欢迎公开课”。

在我看来，科普就是创作具有科学内容的作品，再通过媒体传递给公众。移动互联和人工智能技术的发展，让我们进入一个信息爆炸的时代，虽然现在网络科普有了突飞猛进的发展，但相较于国人对科学知识的渴望，我们还有很多工作要做。

有一天，我在校门口打车，出租车司机告诉我：“我在等活儿的时候刷短视频，经常能刷到你们学校的作品，能把那些深奥的科学知识讲得这么有意思，真该给你们竖一个大拇指！”

我想，这样的评价，是对一名科普工作者最好的褒奖。

（作者为中国科学院大学科协常务副秘书长）

(责编：李依环、李昉)