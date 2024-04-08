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中国终身教育平台服务近6000万人次

2024年04月08日08:25 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报北京4月6日电  （记者丁雅诵）记者近日从教育部获悉，终身教育平台自2022年5月成立以来，共服务来自200个国家和地区的终身学习者近6000万人次，注册用户680万人，以数字化服务学习型社会建设取得显著成绩。

终身教育学习资源更加丰富。目前，终身教育平台汇集资源103万余个，用户累计学习时长110万小时。开展“能者为师”“智慧助老”专项行动，开放共享近8万门优质微课；推出“全民阅读、书香中国”线上学习活动专区，上线超过1万本电子书。此外，在特殊人群使用方面，平台上线了“关怀模式”“长辈模式”，满足适老化和无障碍用户学习需求。

老年大学办学体系更加完善。国家老年大学自2023年3月挂牌成立以来，在基层设立学习点5.5万个，全体系服务老年学员2214万人。搭建全国老年教育公共服务平台，汇聚课程资源43.6万门（个），共计408.9万分钟，用户超235万人，累计提供学习支持服务5708万人次。

“下一步，终身教育平台将持续推进AI赋能终身学习、建设社会学习课堂、提升数字素养等行动，推进现代信息技术与教育的深度融合，促进优质教育资源共享。国家老年大学将努力打造办学定位清晰、办学特色鲜明、资源开放共享、学习方式灵活的新型老年大学，为建设学习型社会和服务人口老龄化贡献力量。”教育部相关负责人表示。

(责编：李依环、李昉)

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