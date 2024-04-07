清华大学丘成桐数学科学中心成立15周年大会举办。人民网记者 李依环 摄

人民网北京4月7日电 （记者李依环）2024数学与物理发展前沿国际会议暨清华大学丘成桐数学科学中心成立15周年大会开幕式日前举行，200余名来自国内外高校、相关研究机构的专家学者齐聚清华，共同探讨数学与物理学科前沿课题。

据悉，清华大学丘成桐数学科学中心成立于2009年12月，由国际著名数学大师丘成桐先生担任中心主任。15年来，数学科学中心在高端人才引进、杰出人才培养、高水平学术研究和数学学科建设等方面实现了跨越式发展，成为具有重要国际影响力的数学研究中心。

北京市委常委、教育工委书记于英杰在致辞中表示，面向未来，北京将着力发挥科技创新引领作用，努力把北京建设成为世界主要科学中心和创新高地；竭力打造国际化人才环境，持续优化人才发展环境。北京市也将一如既往支持清华大学和丘成桐数学科学中心的发展，真诚希望各位嘉宾以此次会议为契机，充分交流碰撞思想、凝聚共识，共同为促进国际基础科学发展和增进人类福祉作出积极贡献。

中国科学院院士、清华大学校长李路明表示，此次会议旨在促进数学、物理与人工智能的跨学科交叉融合，进一步搭建国际交流和开放合作平台，希望与会专家学者瞄准基础科学领域最新研究课题畅所欲言、碰撞思想、取得丰富成果。希望数学科学中心未来坚持“四个面向”，不断提升数学领军人才培养水平，加快形成原创性、颠覆性科技创新成果，为中国数学发展、全球科技进步贡献更多智慧和力量。

菲尔兹奖获得者、清华大学丘成桐数学科学中心主任丘成桐表示，在各位数学家的不断耕耘下，如今数学科学中心人才济济、科研成果产出不断。通过与共建机构——北京雁栖湖应用数学研究院的合作，中心将科研领域进一步拓展至应用方向。而今，自己正和全体科研人员齐心协力，为国家培育数学领军人才，共同建设世界一流的数学研究中心，打造高水平人才培养基地——求真书院，希望未来能够有所成就。希望数学科学中心同仁、求真书院学生发挥所长，在基础科学、应用领域解决重要的、关键性问题，把中国建设成为世界数学强国。

开幕式上，中国科学院院士、中国数学会理事长、上海科技大学副校长席南华，中国科学院院士、复旦大学教授李骏，南京应用数学中心副主任、台湾阳明交通大学教授林文伟，菲尔兹奖获得者、清华大学教授考切尔·比尔卡尔先后致辞，回顾了数学科学中心的发展历程和取得的成绩，并期待数学科学中心未来发挥更大的作用。

记者了解到，本次学术会议为期四天，会议议题涵盖几何分析、代数几何、数论、深度学习、动力系统、低维拓扑、随机分析等数学领域，量子场论、广义相对论、高能物理等物理领域，以及人工智能在医学和统计学中的交叉应用问题。

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