人民网北京3月29日电 （记者郝孟佳）今天，北京市朝阳区垂杨柳中心小学金都分校举行“立足新时代 培育接班人”课程育人展示会。会议旨在通过课堂教学展示、社团成果展示、干部教师讲述育人故事等方式，全景呈现课程育人的实践与思考。

垂杨柳中心小学金都分校校长郑丹娜表示，学校以“全接纳-慢引导”为育人理念、课程理念，并以此构建了涵育生命成长的课程体系。涵育的课程是在涵养人才，激发儿童的创新能力，促进孩子们德智体美劳全面的发展、和谐的发展，让孩子们也能“全接纳 慢引导”，成长为社会主义建设者和接班人。

“老师应该通过真实的问题、真实的生活情境、真切的任务，引导学生联想、分析、归纳、判断，培养学生的自主学习能力，并在合作探究中寻找答案，从而促进学生思维的成长。”垂杨柳中心小学金都分校副校长舒琦说。

垂杨柳中心小学金都分校教师谢冰认为，要充分挖掘课程育人主渠道功能，将活动与课程融合，慢慢引导学生发现自我，实现自我，超越自我。

记者了解到，在多年的育人实践中，学校构建了“真学促思”的课堂，将评价融于各项任务，通过系类寓教于乐的方式，让学生参与在学习之中，真正成为学习的主人。

此外，学校还形成了“金都种植园劳动实践”“行走中轴线”“内蒙古火山研学”“奋斗历程”等系列跨学科主题学习课程，让学生面对真实问题时，具有创造性解决问题的能力。

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