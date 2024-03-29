人民网北京3月29日电 （记者李依环）日前，教育部公布了2023年全国青少年学生读书行动优秀案例和“书香校园”名单。经各省级教育行政部门遴选推荐、教育部集中公示，最终64个地区和99所学校分别被确定为区域优秀案例和“书香校园”。

据介绍，本次读书行动区域优秀案例和“书香校园”遴选活动，目标是通过在全国范围内遴选树立新时代读书先进典型，充分发挥示范引领作用，带动各地教育行政部门和各级各类学校更加重视青少年阅读，全面提升育人水平，进一步推动全国青少年学生读书行动广泛深入开展，引导激励广大青少年学生爱读书、读好书、善读书。

据悉，教育部将借助国家智慧教育读书平台，深入挖掘并宣传这些区域和学校在青少年学生读书方面的先进经验和典型做法，在全国范围内营造更加浓厚的校内外阅读氛围，进一步突出“学习新思想，做好接班人”“学科学 爱科学”“典耀中华”等主题，通过丰富多样、独具特色的品牌读书活动，持续深入开展全国青少年学生读书行动，推动广大青少年学生的阅读量明显增加，阅读兴趣和阅读能力不断提升，逐步养成终身阅读的良好习惯。

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