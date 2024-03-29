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国家中小学智慧教育平台“在线教研”栏目上线

2024年03月29日10:20 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京3月29日电 （记者李依环）28日，数字教育集成化、智能化、国际化专项行动暨“扩优提质年”启动仪式在京举行。期间，国家中小学智慧教育平台“在线教研”栏目正式上线，第1期全国集体在线教研活动正式启动。

据介绍，“在线教研”栏目由教育部基础教育司主办，教育部课程教材研究所、教育部教育技术与资源发展中心，联合各省市级教研机构和基础教育课程标准修订组专家，共同组织实施。这是国家智慧教育公共服务平台功能的进一步丰富和完善，是充分发挥数字化助教助研作用、引领教研转型发展的新探索，将在帮助中小学教师和教研员理解实施课标、引领中小学教学改革和教研工作方向、助力高质量基础教育体系建设等方面发挥积极作用。

第1期全国集体在线教研活动以小学数学《圆》单元整体教学为案例，由浙江省教育厅教研室承办，聚焦一线教师在课程实施、课堂教学改革中面临的重难点问题，设计了课例展示、座谈研讨、专家指导、线上互动等环节。

教育部相关负责人介绍，下一步，国家智慧教育公共服务平台将继续整合国家、省、市、县、校数字化教研资源，集合各省各学科中最优秀的教研力量，推广优秀的教学范式和教学成果，支持跨区域、跨城乡精准教研帮扶，推动教师素养和教育质量的不断提升。

(责编：李昉、熊旭)

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