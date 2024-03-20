人民网北京3月20日电 （记者李依环）记者从哈尔滨工程大学获悉，中国工程院院士、我国水声工程学科奠基人、水声科技事业开拓者之一、全国教书育人楷模、哈尔滨工程大学水声工程学院杨士莪教授，于3月19日22时58分在哈尔滨因病逝世，享年93岁。

杨士莪院士。哈尔滨工程大学供图

杨士莪院士是河南南阳人，1931年8月9日出生于天津市。1950年，他响应党中央号召，从清华大学肄业参军。1952年12月，作为第一批教员，奉调参与新中国首个综合性高等军事工程技术院校——中国人民解放军军事工程学院（哈军工）筹建。1956年加入中国共产党。1982年至1987年，任哈尔滨船舶工程学院副院长。1995年当选中国工程院院士。

杨士莪院士参加海试。哈尔滨工程大学供图

作为中国水声工程学科奠基人之一、中国水声科技的主要开拓人之一，他一生“为国听海”，创立了我国最早的水声专业，取得一系列水声领域颠覆性成果，为我国水下兵器装上“耳朵”和“眼睛”，筑牢“水下国门”。70余年奋斗不息，他时刻魂牵梦绕那片蔚蓝的大海。

杨士莪院士长期致力于水声信道与声纳系统环境、水声目标探测与定位、水声发射与接收技术等领域研究，开创了我国深海水声定位方法和技术，成功研制一系列国际先进的水声系统，实现国家海洋装备技术的重大原始创新。作为首席科学家，组织我国首次南海大型深海水声考察，在规划、指导、促进我国水声事业发展中发挥核心作用，为我国水下兵器装上“耳朵”和“眼睛”，筑牢“水下国门”。

91岁的杨士莪院士“一站到底”为学生授课。哈尔滨工程大学供图

年过90的他，仍坚持奋战在教学科研一线，每年坚持为本硕博学生授课，讲最前沿最急需的知识，依旧写满好几个黑板的工整板书，而且从不坐着，是哈工程出了名的“一站到底”。

“我很幸运，年轻时遇到许多好老师。我深知良师对于做学问的人的重要性，所以更要教好青年学子。”杨士莪常常说起青年时期受到的良好教育。他的一生也致力于水声专业的人才培养。

杨士莪院士在实验室指导学生。哈尔滨工程大学供图

外场试验、学术会议、顾问咨询……日程表经常排得满满的，但杨士莪从未因活动忙而错过上课，对教学、对学生从不敷衍应付。学生们都说，请杨院士审阅修改论文，一两天就能得到反馈，意见和建议也都写得清清楚楚。

“希望我们的‘后浪’，在国家的支持下，为中国海洋事业、水声事业作出更大贡献。”对于青年一代，杨士莪院士寄予殷殷期待。

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