人民网北京3月20日电 （记者李依环）北京教育学院高质量推进”大思政课“建设研讨会18日举办。会上，北京教育学院马克思主义学院揭牌成立。

据悉，北京教育学院及新成立的马克思主义学院，将依托北京市“大思政课”综合改革试验区的特色优势，面向基础教育干部教师开展继续教育培训，提升中小学教师开展“大思政课”建设的意识和能力，利用“思政课+社会实践”“思政课+互联网”等融合方式探索创新，推动思政课程和教师队伍建设转型升级。

北京教育学院党委书记肖韵竹表示，马克思主义学院的揭牌，是继北京教育学院成立基础教育领域首家“三进”研究中心之后，构建“大思政”育人格局的又一重要部署，是推动北京教育党校工作再上新台阶的具体行动，是北京教育学院坚持社会主义办学方向、落实立德树人根本任务、提升中小学校干部教师思想政治素质、师德师风水平和教书育人能力的重大举措。

对于学院未来发展，北京市委教育工委副书记王达品提出，学院要发挥名师优势，持续开展集体备课和示范说课，深入课堂听课督导，夯实授课教师的理论功底和教学能力；以更高热情参与“大思政课”综合改革，组织思政课教师将生动实践融入学校思政课教学教研工作，将推进中国式现代化的北京篇章转化为思政课的鲜活教材；在更高起点上办好马克思主义学院，真正把马克思主义学院办成马克思主义理论教学、研究、宣传和人才培养的坚强阵地。

会上，北京大学马克思主义学院院长仰海峰、北京教育学院党委学员工作部部长张金秀分别发言。当天还设置了典型经验交流、课题成果交流等环节，来自北京教育学院、北京市十一学校、北京教育学院丰台分院附属学校、北京教育学院附属中学等单位的专家、教师进行了分享。

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