人民网北京3月20日电 （记者李昉）近日，教育部会同人力资源社会保障部、国务院国资委、共青团中央、全国妇联、全国工商联等印发通知，决定联合开展2024年度高校毕业生等重点群体促就业“国聘行动”，多措并举稳定和扩大就业岗位，千方百计促进高校毕业生等重点群体高质量充分就业。

“国聘行动”第五季以“强国有我·国聘行动”为主题，实施时间为2024年3月至8月，实施对象为2024届普通高校毕业生、2023届离校未就业毕业生等重点群体。

根据通知要求，各地各单位应加力落实就业优先政策，在准确把握当前就业面临的风险挑战基础上，明确目标任务，细化工作措施，聚焦重点产业和人才需求量大的领域，充分挖掘就业岗位。结合毕业生就业需求，积极搭建高校和用人单位互联互通、访企拓岗、洽谈对接平台，全面提升就业服务质量，深化校地、校企合作，为毕业生提供优质就业岗位。

同时，中央企业、地方国有企业、优质民营企业等各类用人单位，应积极开拓新的岗位资源，在国聘招聘平台、国家大学生就业服务平台等线上平台集中发布岗位信息，持续举办各类行业性、区域性专场招聘活动。推动各招聘平台实现就业信息互通、岗位资源共享、提供精准服务，挖掘汇聚更多就业岗位信息。

通知进一步强调，要举办供需对接交流活动。支持鼓励“国聘行动”联合发起方所在领域各类用人单位，深入参与教育部供需对接就业育人项目。支持各地各单位结合实际情况，联合举办各类型“国聘行动”校企供需对接交流活动。深化校企协同育人、供需对接就业育人等合作，以匹配社会需求为导向，推进高校人才培养改革，为用人单位培养更多实用型、复合型和紧缺型人才。

此外，要推出“国聘行动”就业育人主题教育活动，引导毕业生树立正确的成才观、职业观、就业观，从实际出发选择职业和工作岗位，鼓励毕业生投身到国家需要的地方建功立业。以首届全国大学生职业规划大赛为抓手，将大赛与校园招聘和校企人才供需对接深度融合，帮助更多毕业生通过参赛提升职业规划和就业能力，顺利实现就业。

(责编：李依环、熊旭)