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穿戏服、挥水袖、转折扇……南昌大学《赣剧艺术鉴赏课》火了！

2024年03月20日10:55 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京3月20日电 （记者郝孟佳）穿戏服、挥水袖、转折扇……近日，南昌大学通识课《赣剧艺术鉴赏课》被大家广泛关注。据了解，该课程由南昌大学教授、国家非物质文化遗产传承人陈俐讲授，课程带领学生真切体验赣剧艺术，感受中华优秀传统文化魅力。

“我之前授课更着重于书本，这个学期第一次尝试调整，把授课形式变为线上网课+线下鉴赏，没想到效果这么好，第一堂课就吸引了许多学生。”陈俐介绍，本学期的线下课程才上两节，能容纳200人的大教室就已经爆满。

课堂上，老师身着戏服为同学们展示戏曲中的经典动作。学校供图

课堂上，老师身着戏服为同学们展示戏曲中的经典动作。学校供图

课堂上，老师身着戏服为同学们展示戏曲中的经典动作，同学们也有机会穿上戏服体验赣剧之美。一个半小时的课程里，台下的学生们跟随着老师翩跹的身姿，“穿越”至纷繁绚丽的赣剧世界。

记者了解到，每节课开始，专业老师们便在讲台一侧为自愿上台的学生化妆、换戏服，扮好一整套戏曲装扮。

“第一次在课堂上给学生们上妆时，一层层的油彩、一层又一层的包头道具，直观地呈现在他们面前，大家都感觉很新奇，戏曲妆容的繁琐有了具象化表现。”孔丽琴回忆起给学生们上妆的情形，“这么多同学如此热情地参与到赣剧学习中，是意料之外，也是情理之中。中华优秀传统文化能在青年中焕发无穷活力，帮助青年坚定文化自信的同时，也势必推动自身艺术创新。”

课堂上，一名学生在体验上戏妆。学校供图

课堂上，一名学生在体验上戏妆。学校供图

“《赣剧艺术鉴赏》这门课，主要是让同学们了解江西的代表剧种赣剧的历史、声腔以及表演特色。”陈俐表示，希望有更多的机会将高校课程和非遗文化相结合，让非遗文化焕发新生，也期待越来越多的年轻人能够在书本之外切身感受戏曲的魅力，发现非遗之美。

“以前一直感觉赣剧这种传统文化离我们很遥远，没想到在课堂上，真真切切体验到了赣剧，这让我感觉到中华文化非常的美。”南昌大学学生何炀婧说。

“作为一名青年大学生，我们要把中华优秀传统文化融入自身学习和生活之中，成为学习、实践和传承中华文化的接班人。”张熙知是南昌大学音乐与舞蹈学研究生，对国家级非物质文化遗产一直非常感兴趣，通过近距离接触赣剧艺术，让他更加坚定了未来的艺术传承之路。

(责编：李昉、熊旭)

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