原标题：百余名比利时学生深度体验杭州 直言是“一次非常好的经历”

“我以前从没来过中国，这是一次非常好的经历。无论做生意还是交朋友，我认为最重要的都是保持友好关系、建立联系，这是我在中国真正学到的。”听完杭州师范大学学生的创业分享后，比利时弗维斯大学学生Emma Devos说。

3月19日，比利时弗维斯大学百余名师生走进杭州师范大学，近距离了解杭州的创新创业氛围，体验武术、书法等传统文化。

比利时学生体验中国武术。杭州师范大学供图

2024年是浙江与比利时西弗兰德省结好24周年。弗维斯大学位于比利时西弗兰德省，2014年，杭州师范大学与该校签署谅解备忘录，并于2023年续签。多年来，两校通过线上课程和国际周线上交流活动、派遣学生至弗维斯大学交流学习等方式加强国际交流与合作。

当天，杭州师范大学阿里巴巴商学院创业青年以亲身经历分享了中国数字经济高速发展带来的变革，让比利时师生增进对中国社会发展的了解。该校体育学院、美术学院通过中国功夫体验、参观美术专业作品设计展以及中国书法体验等活动，让比利时师生了解中国传统文化。

比利时学生体验书法。杭州师范大学供图

“中国人工智能发展情况如何？”“在中国求学感觉怎么样？有什么经验可以分享？”现场，比利时弗维斯大学的师生们一股脑儿抛出许多问题，等待解惑。他们之中，有不少人是第一次到访中国。

比利时弗维斯大学学生Emma Devos就是其中之一。虽然参访时间只有几天，但还是给她留下了许多深刻印象。“学校真的很大，学生需要骑着自行车去上课，这令我很震惊。我也很喜欢这里的氛围，学生们也都很热情。”

前一天晚上，她和杭州师范大学的学生一起用餐，与他们一起交流，介绍自己国家，“交换在不同国家的学习信息，真的很酷。”

事实上，除了杭州师范大学，比利时弗维斯大学一行此前还游了西湖、逛了茶园，之后还将前往杭州的四家科技企业进行考察。

据悉，未来，杭州师范大学将与弗维斯大学进一步在学生和教师互派、人才培养、科学研究等方面开展合作。

比利时西弗兰德省省长卡尔·德卡卢维是个“中国通”。针对此行，此前他接受媒体采访时表示，两省之间长期友好往来，需要加强年轻人的交流和认知。青年引领着两国关系的未来，相信通过此次交流，学生们可以了解真实的中国，担当友谊的使者。 (童笑雨)

(责编：郝孟佳、李昉)