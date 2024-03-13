原标题：积极探索把新质生产力理论融入高校思政课教学

今年全国两会期间，“新质生产力”成为备受关注的热词之一。政府工作报告将“大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力”列为2024年政府工作十大任务之首，并从推动产业链供应链优化升级、积极培育新兴产业和未来产业、深入推进数字经济创新发展等方面，对塑造发展新动能新优势、促进社会生产力实现新的跃升作出具体部署。向“新”发力、用“新”提质、以“新”促长，已经成为当前和今后我国推动高质量发展的重要着力点。

发展新质生产力，需要充分发挥高校在创新人才培养方面的重要作用。习近平总书记强调：“要根据科技发展新趋势，优化高等学校学科设置、人才培养模式，为发展新质生产力、推动高质量发展培养急需人才。”新质生产力是创新起主导作用的先进生产力质态。培育和发展新质生产力，创新是核心要素，基础和先导靠教育，通过教育来培养拔尖创新人才。着眼未来，加快发展新质生产力，必须坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力，培养造就有情怀、敢担当、高素质、肯奋斗的创新型人才队伍。

思政课是落实立德树人根本任务的关键课程。做好创新人才培养工作，需要在加强科学知识与专业技能教育的同时，积极探索将新质生产力理论融入高校思政课教学，教育引导青年学生明德立志、自信自强，努力成长为适应新质生产力发展要求的新型高素质人才。

讲深新质生产力理论的重大意义。产业技术革命是推动人类社会发展进步的重要动力。当前，新一轮科技革命、产业变革与我国加快转变经济发展方式历史性交汇，我国发展面临着千载难逢的历史机遇，同时也面临巨大挑战。把握发展机遇、应对国际竞争、破解发展难题、实现高质量发展，必须以能够更好适应时代发展要求的新的生产力理论来指导。新质生产力理论正是在这一背景下应运而生。思政课老师当立足马克思主义基本原理，立足当代经济科技发展实践，讲清楚新质生产力理论是我们党坚持马克思主义生产力发展学说，深刻总结概括新时代高质量发展实践，着眼当前和未来发展需要提出的原创性理论成果，引导青年学生深刻领会新质生产力理论提出的时代背景和重大意义，增强学习掌握这一重要理论的思想自觉。

讲透新质生产力理论的丰富内涵。新质生产力理论思想深刻、内涵丰富，同时具有鲜明的实践性、时代性等特点。从基本定义上看，新质生产力是创新起主导作用，摆脱传统经济增长方式、生产力发展路径，具有高科技、高效能、高质量特征，符合新发展理念的先进生产力质态。思政课老师需坚持以马克思主义生产力理论为指导，从新质生产力定义出发，多角度、多层次深刻阐释这一理论的丰富内涵。从产生背景上，讲清楚新质生产力是技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级而催生；从内在意涵上，讲清楚新质生产力以劳动者、劳动资料、劳动对象及其优化组合的跃升为基本内涵；从特点特质上，讲清楚新质生产力以全要素生产率大幅提升为核心标志，特点是创新，关键在质优，本质是先进生产力；从实践要求上，讲清楚发展新质生产力要及时推动科技创新成果转化应用，加快发展方式绿色转型，在全面深化改革中形成相适应的新型生产关系；从原则方法上，讲清楚发展新质生产力必须坚持从实际出发，做到先立后破、因地制宜、分类指导，等等。通过深入透彻讲述，引导青年学生完整理解新质生产力的理论内涵和实践要求。

讲明发展新质生产力的青年担当。新质生产力顺应新一轮产业革命大势，代表先进生产力发展方向。当前，党和国家围绕加快发展新质生产力所作的谋划部署，既是立足当下、破解经济社会发展难题的重要举措，也是着眼长远、为未来发展储备能量的关键布局。青年学生作为活跃于时代前沿的弄潮儿，是未来引领推动新质生产力发展的生力军。高校思政课当从党和国家事业长远发展角度，将适应新质生产力发展要求作为时代新人的应具素质，教育引导青年学生胸怀“国之大者”，增强以新质生产力发展推动强国建设、民族复兴的使命感责任感；加强包括科学家精神、企业家精神、新时代北斗精神等在内的中国共产党人精神谱系教育，引导学生树立科技报国、实业报国的理想信念；强化创新创业能力培养，教育引导学生在掌握专业知识、夯实学识功底基础上，培育创新思维、激发创造热情、增强创业本领，在实践磨砺中努力成长为适应新质生产力发展要求、堪当民族复兴重任的时代新人。

（作者：刘水静，系武汉大学马克思主义学院教授、湖北省中国特色社会主义理论体系研究中心研究员）

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