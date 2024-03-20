原标题：“贵港姊妹学校”学生在贵阳同上一堂课

3月19日，贵阳市第一中学和香港培侨中学互赠礼物。唐哲 摄

3月19日，香港学生体验少数民族传统体育项目《板鞋竞技》。唐哲 摄

3月19日，香港学生体验少数民族传统体育项目《高跷》。唐哲 摄

3月19日，两地学生一起体验少数民族传统体育项目《高跷》。唐哲 摄

3月19日，两地学生一起体验少数民族传统体育项目《板鞋竞技》。唐哲 摄

3月19日，两地学生一起体验少数民族传统体育项目《板鞋竞技》。唐哲 摄

3月19日，两地学生一起学习古典舞。唐哲 摄

3月19日，两地学生一起学习无人机巡线任务编程。唐哲 摄

3月19日，两地学生一起完成课堂小实验。唐哲 摄

3月19日，香港学生学习国画。唐哲 摄

3月19日，部分两地学生在贵阳市第一中学合影留念。唐哲 摄

3月19日，两地学生互赠明信片。李龙霞 摄

3月19日，由香港培侨中学师生组成的香港公民科学生内地考察团到贵阳市第一中学参观交流，两校高二年级学生同上一堂课，体验了语文、历史、体育、艺术、科技、劳动实践等课程。香港培侨中学和贵阳市第一中学于2020年结成“姊妹学校”。

(责编：郝孟佳、李依环)