原标题：塔里木大学实施“1357”战略

记者3月18日获悉，塔里木大学日前召开第三次党代会，提出要大力实施“1357”战略，用胡杨精神育人，为兴疆固边服务，加快建设具有兵团特点、南疆特色的一流大学。

据悉，会议提出的“1357”战略中，“1”为聚力“一流大学”目标任务。“3”为实现“三个转变”，即从高水平大学向一流大学发展目标的转变、从量质并重向以质为主发展方式的转变、从总量大而全向结构优且强发展质量的转变。“5”为强化“五个坚持”，即坚持以重要指示批示精神为根本遵循，坚持“用胡杨精神育人、为兴疆固边服务”办学特色，坚持“做塔里木文章、创区域优势、建设一流大学”发展思路等。“7”为实施“七大战略工程”，即实施胡杨人才培育工程、学科拔尖筑峰工程、胡杨英才汇聚工程、科研提质赋能工程等。

本次会议总结了学校取得的宝贵经验，深刻把握建设兵团特点、南疆特色一流大学“点”上突破、“线”上争先、“面”上跃升“三步走”战略安排，以及必须强化的“五个坚持”。全体党代表纷纷表示，要弘扬兵团精神、胡杨精神和老兵精神，开启一流大学建设新征程，为谱写教育强兵团、强南疆新篇章，建设新时代美好新疆作出更大贡献。

（通讯员杨宝仁 余明星 记者朱彤）

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