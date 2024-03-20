张耀予 杨雨千

汉服爱好者在英国“伦敦眼”前展示汉服。

新华社记者 李 颖摄

以“繁花”为主题、芍药作为创作灵感的中国品牌亮相二〇二四秋冬纽约时装周。

新华社记者 李 睿摄

在山东曹县安蔡楼镇有爱云仓汉服基地，设计师梁莉在设计马面裙绣花图案。

新华社记者 郭绪雷摄

中式夹袄搭配牛仔裤、盘扣皮衣叠穿帽衫、针织毛衫配马面裙……近来，一场由“新中式”穿搭引领的时尚风潮悄然涌动，在街头巷尾，在旅游景点，总能见到其身影。

某电商平台销售数据显示，今年1月以来，马面裙等汉服品类成交额同比增长超300%；春节期间，汉服品类成交额同比增长325%。“为什么年轻人都喜欢‘新中式’”等话题接连登上热搜。某短视频平台上，带有“‘新中式’穿搭”话题的短视频播放量超过106亿。

受到年轻一代追捧

既能体现中华优秀传统文化魅力，也能融入日常穿搭，“新中式”服装正受到年轻一代追捧。

“‘新中式’穿搭和传统节日的适配度太高了，我在春节就选择了汉服作为‘拜年战袍’。”在北京就读研究生的周同学说，“春节是中国的传统节日。‘新中式’穿搭包含中国传统服饰元素，既贴合传统节日习俗，又非常喜气。”

眼下正是春光明媚的时节。游园赏春，“新中式”穿搭与中式建筑相得益彰。有自媒体博主在社交平台分享了她的故事：一天，她身着汉服在苏州拙政园游玩，被一位外国小姐姐称赞很漂亮。那位外国小姐姐为她拍下了一张照片：灿烂的阳光下，整个人儿仿佛在发光。“那一刻，我感到更多的是中华五千年文明在发光，心中的自豪感油然而生。”这位博主在帖子中称。

“新中式”新在哪里？“新中式”服装并没有全套传统服饰那么隆重华丽，主打既保留传统特色，又时尚实用。比如一些“新中式”服装中的花鸟、山水暗纹融入得十分巧妙，这些精致的图案仅在阳光下若隐若现，低调典雅，既能穿上出游，也能穿着上班。

来自福建的郑朝英，因喜爱的歌手在演出时穿汉服，开始了解“新中式”穿搭。她说：“我上班的时候穿过‘新中式’衬衫搭配裤子，或者是衬衫搭配马面裙，感觉很合适。我也曾把有时尚设计感的旗袍作为礼物送给朋友，她也很喜欢。”

直播间里，“新中式”服装的款式越来越多；朋友圈中，大家纷纷晒出自己的“新中式”穿搭——在互联网的飞速传播中，越来越多人感受到中华民族传统服饰历久弥新的魅力。来自辽宁的张女士就是在互联网的影响下，开始尝试“新中式”穿搭。“我是被社交媒体上的博主种草了‘新中式’，上身后觉得好美，款式真的很适合中国人。”张女士说，她也会在互联网上分享自己的“新中式”穿搭，收获不少关注和好评。

传统文化与时尚碰撞

从写意水墨，到梅兰竹菊；从旗袍、中山装到马面裙，“新中式”服装设计元素多样，款式类型丰富，将深厚的中华文化内涵融入“日用而不觉”的日常穿搭中。

以马面裙这一极具辨识度的服装为例，其前后共有4个裙门，系带围合腰部，视觉上给人一种“飞流直下”的美感。中国传统物质文化研究学者孟晖介绍，马面裙最初的基本裙式出现在宋代，成熟的马面裙形成于明代，是明代女服最具特色的服饰之一，马面裙一直延续至20世纪初期，采用各种吉祥纹样装饰，是历史悠久的一种服饰。可以说，马面裙经历了漫长的发展和历史文化沉淀才形成现在的面貌。而时下的马面裙，在保留优雅挺拔造型的同时，对传统设计进行了改良，例如增加拉链、暗扣和口袋等，或是通过改良面料组织和压褶工艺，使马面裙可机洗，更加适合现代人的日常穿着，同时也降低了洗护方面的隐形经济成本。

旗袍作为中国传统服装之一，也是“新中式”服装的典型代表。旗袍线条优美，剪裁修身，在凸显身形的同时，承载着浓郁的文化底蕴。如今，旗袍在保留经典设计的基础上，融入时尚元素，例如加上泡泡袖、使用蕾丝面料等，使其更加符合当代审美。

除了传统服装样式，不少传统面料也重回大众视野，例如香云纱。香云纱本名“莨纱”，因穿上时会发出“沙沙”响声，因此又名“响云纱”。纯手工制作的香云纱被纺织界誉为“软黄金”。2008年，香云纱染整技艺被列入国家级非物质文化遗产名录。如今，香云纱也更具时尚风格，例如与俏皮亮色相搭，塑造刚柔并济的东方女性形象。

“‘新中式’服装风格可简可繁、可甜可咸，既可以轻松随意，也可以很有礼仪感。它体现出了谦和、儒雅的中华气质，并在现代设计理念中迸发新的生命力。”北京服装学院教授贺阳说，希望年轻设计师对传统服饰、民族服装多一些精神层面的思考和研究，把中国人的哲学观、人文观更多地体现出来。

增强中华文化认同感

中国传媒大学副教授白晓晴认为，“新中式”风潮传播了中华优秀传统文化中的审美性元素，润物无声地滋养大众的审美意趣，增强了年轻人对中华文化的内在认同。与传统中式服饰相比，“新中式”结合了中国人的现代审美，更加贴合大众日常穿搭、装饰等文化消费的现实需求，是对中华优秀传统文化的传承与创新。

不久前，全国政协委员、故宫博物院党委书记都海江在全国两会期间提交了一份关于构建新时代中华礼仪服饰体系的提案。他认为，中国有着深厚的民族服饰文化传统和宝贵资源，应围绕中华文化，构建承载民族文化的新时代礼仪服饰系统，通过中华服饰来塑造“国家文化形象”。

当前，“新中式”的“火”，已经从服饰延伸到了家居、美妆、餐饮等多个领域，不断挖掘中华优秀传统文化富矿，创新表达东方美学。比如同仁堂结合传统养生与新消费需求，推出枸杞拿铁、罗汉果美式咖啡、娇颜陈皮五红汤等饮品，不仅吸引了年轻消费者，也让老字号“潮”起来。

“新中式”的走红，是消费者与传统文化的“双向奔赴”，也是文化自觉、文化自信的生动体现。年轻一代越来越愿意将中华优秀传统文化作为表达自我态度的方式，将传统文化穿在身上，把传统文化融入生活。

(责编：李依环、李昉)