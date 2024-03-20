原标题：同上一堂课 知识无远近

图为西南交通大学教师张燕与西藏大学教师程刚异地同上一堂课。 鞠红伟摄

“2021年正式开通运营的拉林铁路让世界屋脊进入‘复兴号’时代，为西部地区的春运作出了重要贡献。”3月14日，西藏大学教师程刚向学生展示拉萨春运时百万旅客返乡的盛况。而在将近两千公里之外的成都，西南交通大学教师张燕的课堂上，同学们同样聚精会神地盯着屏幕，感受着我国西部铁路巨大发展成就。

这是西南交通大学与西藏大学落实“慕课西部行计划”（以下简称“慕课西行”），开展异地同步教学的一幕。

同上一堂课，知识无远近。记者了解到，西南交通大学携手西藏大学、新疆农业大学等西部高校，积极响应教育部“慕课西行”的号召，创新联合培养模式，在高速铁路运输组织基础、运筹学、行车组织等9门课程中，实现由三校共同开发、教授课程，共同教学研究，让相同专业的异地学生同上一堂课。

创新教育教学模式

“异地同步教学的核心是提升教学质量。”西南交通大学教务处相关负责人说，学校建设了模块化、成体系、高质量且交通特色鲜明的在线开放课程群，为“慕课西行”提供了坚实基础。

作为国内最早建设在线开放课程的高校之一，西南交通大学自2012年就推动在线开放课程建设，相继开设特色课程、专业基础课程、通识课程、创新创业课程等5个系列共计167门在线开放课程。目前学校在线开放课程累计开课600余次，有400余万人次参与学习。其中，34门在线开放课程获批国家级线上一流本科课程，103门课程获批省级线上一流本科课程。

2013年，教育部实施“慕课西行”。西南交通大学迅速响应，率先联合西藏大学、新疆农业大学等西部高校探索联合培养模式，启动“四个一流”异地同步教学改革，即通过一流的专业、一流的教师、一流的在线开放课程、一流的数字技术，探索“线上线下混合式”和“直播互动式”教学模式。

“不同于过去仅有部分课堂共享的模式，现在每节课各校学生都可以共享学习。主讲教师和各校学生还能线下见面交流，进一步拉近时空距离，实现优质资源无差别共享。”西南交通大学交通运输与物流学院副院长闫海峰说。

“异地同步课堂的学习，拓宽了我的视野，提高了学习效率，让我有机会和西南交通大学的小伙伴同屏互动、共同成长。”谈起学习感受，西藏大学交通运输道路专业2021级学生四郎多加说。

实现课程共建共享

“2020年起，我们三所学校尝试探索部分课程由三校教师共同开发、授课。”西南交通大学教务处相关负责人说，参与“慕课西行”以来，西南交通大学不断开展异地同步教学实践。目前，学校与西藏大学等校开展的慕课项目，从原来的选修课优质课程共享，发展到专业核心课程的共建共享。

“异地同步课堂，进一步均衡区域教育资源，推动边疆民族地区高等教育发展。”西藏大学校长金永兵说，学校优质教育资源相对不足的问题得到基本解决，两校师生携手探索，推进教育同步高质量发展。

2020年，西南交通大学与西藏大学推出机车车辆与列车牵引计算等异地同步教学课程。2021年，西南交通大学进一步拓展异地同步教学覆盖面，与西藏大学、新疆农业大学一道，推出交通运输系统分析课程，实现了“三校互联”的异地同步教学模式。

西南交通大学教务处负责人告诉记者，“三校互联”异地同步教学是指西南交通大学、西藏大学、新疆农业大学三所学校在各自的校区，针对同一课堂进行实时同步互动直播授课。这将告别过去的校内固定课堂模式，真正实现“知识无疆、学习无界”。

西南交通大学校长闫学东说，长期以来，学校高度重视教育援藏援疆工作，致力于数字技术赋能高等教育，推动跨区域高等教育教学改革同步、同质。“学校将积极探索数字教育与‘慕课西行’紧密相连，推动更多优质资源支持西部地区高等教育发展，助力提升西部地区轨道交通行业、产业发展能级。”闫学东说。

（通 讯 员 陈丝丝 蔡京君 实习记者 刘 侠）

(责编：郝孟佳、李昉)