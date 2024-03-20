本报北京电 （记者孙亚慧）3月15日，2024（第十届）中国海归创业大赛在北京启动报名。中国海归创业大赛是在科技部、工信部、教育部、人力资源和社会保障部（国家外国专家局）、致公党中央、中国科协的共同指导下，由中国技术创业协会留学人员创业园工作委员会发起举办的专门面向海归创业的全国性活动。大赛汇聚海创力量，旨在加速科技成果转化和企业成长进程，推动实现新时代海归高水平创新、高质量创业。

本届大赛聚焦“人才+科创+产业+金融”，组建规模10亿元专项基金，对参赛项目给予优先投资支持；组织“海创中国”英才行及专场对接洽谈活动，推动人才项目孵化、科技成果转化、金融投资对接、产业商业合作；设立中国海归创业大赛服务基地，为优秀参赛项目团队开辟政策、资金、场地等绿色通道，提供创业全生命周期服务。同时，通过“海创中国”导师行活动和常态化机制，为参赛项目提供创业辅导和陪伴式服务。

数据显示，中国海归创业大赛自2015年举办以来，9届共吸引了4500余个海归项目团队报名参赛，入围和获奖项目集中于战略新兴产业和硬科技创业领域，大赛已成为激发海归创业活力、释放企业创新动能的重要平台。1163个入围复赛项目里，有在营企业680家，其中，国家高新技术企业319家、专精特新中小企业92家，228家企业累计吸纳社会投资超过42亿元。芯启源、景略半导体、光梓信息、天辰生物、睿心医疗、海柔创新、杉数科技、栈略数据等企业，通过技术创新推动市场变革，已逐步成长为细分行业领域的代表性企业。

本届大赛继续以留学人员回国创业项目为评选对象，主要面向高新技术产业和硬科技创业领域，企业和个人均可以项目团队或个人形式报名参赛，大赛评委会将重点从团队、技术、市场、财务4个能力指标上对参赛项目进行评估。大赛设一等奖1名、二等奖3名、三等奖6名、优胜奖10名，给予对应奖金奖励和配套服务支持。

大赛即日起开启报名通道，报名截止时间为5月10日。经项目初筛和专家评审后进入复赛的项目团队，将于6月中旬参加在江苏省苏州市高新区举行的复赛和决赛，并组织项目培训、对接洽谈、考察交流、宣传展示等活动，同期还将召开2024国际人才科创峰会。此外，大赛开设“线下直通车”，面向留学人员企业集中度较高的创业园区及相关单位，由地方单位组织的项目通过集中路演、辅导和选拔，可直接晋级复赛。

(责编：李依环、郝孟佳)