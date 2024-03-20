叶 茂

提到阑尾炎，人们都不陌生，但一说起孩子得了阑尾炎，家长们总是很惊讶——小孩也会得急性阑尾炎吗？其实，阑尾炎是不分年龄的。无论是刚出生的新生儿，还是儿童青少年，其腹腔器官结构和成人是一样的，只要有阑尾这个器官，就有发生阑尾炎的可能。

小儿阑尾炎更难鉴别

小儿急性阑尾炎是导致儿童急性腹痛的第一外科疾病，约占小儿外科急性腹痛总数的25%。急性阑尾炎从刚出生的婴儿到青少年均有发病，其发病率随着孩子年龄的增长而逐渐升高，6—10岁的学龄儿童最为常见，5岁以下儿童发病明显减少，3岁以下特别是1岁以内的阑尾炎较为少见。小儿阑尾炎容易发生阑尾穿孔、阑尾坏死、弥漫性腹膜炎，若诊断治疗不及时，会带来严重的并发症，甚至导致死亡，因此家长一定要加以重视。

小儿为什么会得阑尾炎？目前认为主要有以下原因：阑尾管腔发生梗阻，阑尾的管腔狭小而细长，远端又封闭呈一首端，管腔发生阻塞是诱发急性阑尾炎的基础；细菌感染，大肠杆菌、肠球菌等细菌入侵阑尾管腔，诱发阑尾炎症形成；各种原因的胃和肠道功能紊乱，可反射性引起阑尾环形肌和阑尾动脉的痉挛性收缩，导致阑尾管腔梗阻或血液循环障碍，引起阑尾急性炎症。

很多时候，医生在切除的阑尾里会发现有花生粒形状大小的“粪石”，这是一些食物残渣长期聚集形成的结石，有人认为这是导致阑尾炎发生的原因之一。一些家长认为孩子吃完饭后跑跳或剧烈运动会导致食物残渣掉到阑尾里，因此限制孩子饭后运动。目前，这个观点并没有足够的科学依据，家长们不必由于惧怕孩子阑尾发炎而限制其运动，当然，不建议孩子吃完饭后立即进行剧烈运动，饭后1—2个小时再进行运动更有利于健康。

阑尾发炎有哪些表现？小儿阑尾炎的症状主要包括腹痛、发热、呕吐、饮食减少等。其中，腹痛为最常见、最早出现的症状，通常开始于脐周，数小时后转移到右下腹，可能出现发热，但热度可能不高。体格检查时，可能发现患儿右下腹压痛、反跳痛和腹肌紧张等。如果孩子出现了上述症状，需要警惕急性阑尾炎的发生。儿童阑尾炎较成人而言更不容易鉴别诊断，患儿年龄越小，其临床表现越不典型，再加上婴幼儿表达能力有限、查体不配合等因素，更会增加诊断的难度。因此，如果孩子发生了急性腹痛，建议及时去儿童专科医院就诊，争取尽早明确诊断、及早治疗。

预防重在饮食习惯

孩子得了阑尾炎，该怎么办？原则上，凡是发病在72小时内，无论阑尾炎属于何种类型，如患儿无明确禁忌，均应进行阑尾切除术。对阑尾脓肿形成或发病超过72小时、病情较重的患儿，可给予抗生素治疗。阑尾脓肿保守治疗时，如果脓肿持续增加或吸收效果差，可在超声引导下，进行穿刺抽脓或放置引流管排脓，从而加速恢复、减少抗生素使用时间。对失去手术时机的阑尾炎，可在保守治疗后2—3个月进行手术治疗。随着腹腔镜微创手术的发展，临床上腹腔镜阑尾切除术治疗儿童急性阑尾炎已经比较成熟，早发现、早诊断、早治疗，不仅创伤小，恢复周期也更快。

如何预防小儿阑尾炎？关键在于让孩子保持健康的生活习惯和饮食习惯。急性阑尾炎的高发季节为夏季，这与夏天的生冷饮食、不注意饮食卫生有一定关系，家长注意让孩子规律进食，保证营养均衡，鼓励孩子勤锻炼、增强体质，让孩子心情愉悦，保持良好心态。若孩子出现腹泻、便秘、胃肠功能紊乱等情况时，及时就医。

值得注意的是，急性阑尾炎一般进展较快，发病12小时内就有穿孔的可能。腹痛程度因人而异，部分肥胖的孩子疼痛可能不明显，但大部分患儿都有典型的右下腹压痛。如果没有明确压痛点，则考虑肠痉挛可能，可使用开塞露通便，腹痛一般可在排便排气后缓解。

当然，引起小儿腹痛的病因有很多，常见的还有急性肠套叠、肠扭转、嵌顿疝、先天性肠旋转不良、腹内疝、粘连性肠梗阻等。总而言之，孩子腹痛，找准病因是关键，家长多了解一些科普知识，能够更好地守护孩子健康成长。

【作者为首都儿科研究所附属儿童医院普通（新生儿）外科主治医师】

(责编：李依环、李昉)