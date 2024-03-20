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春风行动已发布岗位2900万个

2024年03月20日08:21 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报北京3月19日电  （记者李婕）记者19日从人力资源和社会保障部获悉，今年春风行动开展以来，各地持续组织形式多样的招聘服务活动，强化跨区域劳务对接，帮助劳动者返岗就业。截至3月9日，全国已累计举办各类招聘活动3.6万场，发布岗位2900万个；发出务工人员专车、专列、包机3.3万辆（列、架）次，输送劳动者107万人。

湖南省长沙市面向省内脱贫县和乡镇开展常态化劳务协作，开展走访调研，实施主题宣传，举办招聘活动，提供一系列返乡创业服务。四川省广元市全面摸排劳动者求职就业意愿，采取“现场招聘+直播带岗+网络招聘”方式，在公共招聘网、短视频平台等线上载体和集市、广场等人流密集场所，举办专场招聘活动42场次，帮助2930余名劳动者实现就业。新疆维吾尔自治区在伊犁哈萨克自治州举办2024年首场重点项目用工专场招聘会，搭建劳动力供需对接平台，引导就业困难人员、脱贫劳动力等重点群体就业，助力重点项目早开工、早竣工。今年春风行动开展以来，伊犁州共组织线上线下专场招聘会182场，2130家用人单位提供就业岗位2.1万个。

(责编：李依环、李昉)

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