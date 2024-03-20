原标题：厦门大学成立 未来教育研究中心

3月中旬，记者从厦门大学获悉，该校未来教育研究中心日前成立。研究中心以基础教育管理及教学的数字化实际应用、人工智能教育应用、区域教育规划研究为重点研究方向，旨在提升我国基础教育国际竞争力，助力建设教育强国。

研究中心成立当天，多家高新企业获授牌为研究中心共建单位和支持单位，首批研究课题正式发布。据悉，中心成立后将开展国内外学术交流与合作，进一步探索现代技术与教育深度融合，推动教育创新。

厦门大学校务委员会副主任计国君表示，未来教育研究中心围绕国家教育发展战略，聚焦教育前沿问题，开展科学研究、人才培养和行业交流。他希望社会各界携手参与共建，共同推动教育事业的发展。

厦门市教育局副局长洪军表示，厦门大学未来教育研究中心的成立标志着厦门大学在教育研究方面又迈出了新的步伐，希望中心能够顺应我国未来教育发展趋势，瞄准我国未来教育发展需求，充分发挥学科优势，大胆探索，不断创新。他期待研究中心充分发挥辐射引领作用，推动厦门乃至全国教育事业的改革发展。

（记者符晓波 通讯员任毅）

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