原标题：武汉科技大学举办 “湖北百校联动”毕业生招聘会

图为招聘会现场。 受访者供图

3月中旬，“湖北百校联动”高校毕业生供需见面会暨2024届毕业生春季大型招聘会在武汉科技大学举行。

招聘会现场人潮涌动，不少招聘展位前排起长队。目前，武汉科技大学已与浙江嘉兴、江苏常州、江苏苏州、武汉市青山区、宜昌市猇亭区等地签约成立人才工作联络站。浙江省嘉兴市秀洲区、湖北省随州市、江苏省宜兴市等多地组团参加本次招聘会。其中，浙江省嘉兴市秀洲区招聘团凭借多样化的补助项目等，亮出人才激励政策中的“最精彩板块”，其展位前围满咨询的学生。

“我是广告设计专业的学生，想来应聘专业对口的工作。”“我们公司提供多种补贴，包括生活补贴、购房补贴等。”高校毕业生和招聘官面对面交流，让招聘更加精准高效。

怎样提高就业竞争力？华工科技产业股份有限公司人力资源刘先生表示，学生在校期间的研究项目、实训项目与企业关联度高，简历通过率会更高。他建议学生要提前做好功课，了解自己专业的就业前景，选择自己感兴趣的领域，让求职更有方向性。

学生求职时大多看重哪些因素？武汉科技大学计算机专业学生廖舞扬第一次参加校招。他更看重企业里员工的晋升机制和成长空间，期望能切实学习到相关知识。湖北第二师范学院学生张凡更侧重于薪资待遇、晋升空间以及个人兴趣三个方面，他已在招聘会上投出十余份简历。

据介绍，本次招聘会共有304家用人单位提供13830个岗位，涉及互联网、材料、钢铁冶金、新能源、教育、生物医药、食品等多个行业。就业地点除武汉外，还有上海、苏州、深圳、长沙等多个城市。此外，招聘会现场设置了“简历门诊”“应征入伍咨询”等功能窗口，邀请校内外老师“坐诊”，帮助学生就业。

“我们在选择进校招聘的企业时，充分考虑学生特点，结合学校办学特色，满足企业精准化的人才需求和学生多元化的就业需求。”武汉科技大学毕业生就业指导中心负责人说。

（记者吴纯新 通讯员覃垚 刘欣怡）

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