3月3日，全国妇联在京举行纪念“三八”国际妇女节暨表彰大会。大会表彰了10名全国三八红旗手标兵，300名全国三八红旗手，200个全国三八红旗集体。北京教育系统有3个集体和4名个人获得相关荣誉称号。

这些首都教育的巾帼榜样，不仅在本职工作中展现出卓越才能和非凡魄力，而且在社会发展中发挥了重要的引领和示范作用，她们以自己的实际行动诠释了女性力量的时代价值。值此三八妇女节之际，让我们一睹首都教育巾帼风采，汲取榜样力量，奋力建功新时代。

全国三八红旗手标兵黄会林

黄会林，北京师范大学资深教授，艺术与传媒学院首任院长，中国高校第一位电影学博士生导师，现任中国文化国际传播研究院院长。十六岁参军后赴抗美援朝一线，1954年立功归国。1958年提前毕业留校。

她是抗美援朝战场上冒着枪林弹雨坚守高炮阵地的女兵，她是中国高校第一位电影学博士生导师，她是北国剧社的发起人和急先锋，她还是北京大学生电影节的开山者，她更是至今仍耕耘在讲坛上的耄耋老人。一生行健不息的她，字典里从未有过“疲惫”和“休止”这样的字眼。她以自己丰富的阅历，卓越的成就，无悔的信念，不变的初心，诠释着“四有”好老师的楷模精神。

从教六十五年，黄会林诲人不倦，坚信“学生可塑”，践行“真心对待学生”，坚持“严是爱，松是害”教育理念，期待每位学生“超过我”，培养了一批批各学科人才，她指导硕士、博士、博士后超过160位，不少已成长为北京师范大学、全国各地高校的教学中坚力量和各领域突出人才。

“躬耕杏坛育芬芳，耄耋犹思济沧海。”黄会林始终秉持对教书育人事业的执着追求和对教育家精神的大力弘扬，俯身躬行，持之以恒。如今已是九十高龄的她依然活跃在教育和文化传播事业第一线，始终坚守着一名共产党员的初心、一个人民教师的爱心、一位中国学人的良知，以教书育人，服务社会、回报人民，以勇于开拓，不断创新，体现了对民族、国家、时代的热忱与担当，是当之无愧的“四有”好老师和时代大先生。

全国三八红旗手王殊

王殊，主任医师，教授，博士生导师，现任北京大学人民医院乳腺外科主任，政协北京市第十四届委员会委员，是我国肿瘤医学和乳腺癌领域著名专家。在30多年的从医经历中，她始终以仁心施仁术，追求精益求精，她制定诊疗方案不仅考虑疗效，也考虑预后生活质量，科室乳腺癌保乳率超过40%，她“润物细无声”的精心呵护得到患者的广泛赞誉。

王殊深研医理、硕果累累，主持多项科技部国家重点专项、国家自然科学基金等科研项目，在国际著名学术刊物发表论文50多篇，取得一系列领先的研究成果。率先在国内使用前哨淋巴结荧光示踪技术，多次获得省部级和行业组织的表彰。在她的带领下，科室临床和科研成果在国际高水平会议上频频亮相，赢得了国际声誉。

在教学工作中，王殊立德树人、桃李芬芳，带教数届硕博士研究生，为学生讲授大课，编写教材，参与教改，长期担任国内访问学者导师工作，全方位带教基层医生。

她带领团队积极参与公益事业，切实履行社会责任，积极参与社会科普宣教，在帮助贫困落后地区发展医疗事业中表现突出。在北京医疗系统的党外知识分子和妇女群体中有较高的影响力和代表性，积极投身建设中国特色社会主义政治、经济、文化等各项事业，并做出应有的贡献。

全国三八红旗手 赵慧洁

赵慧洁教授始终坚持“为社会主义事业培养合格建设者和可靠接班人”为己任，爱国奉献，锐意创新，“敢”字当头，勇挑重担，在本职工作中做出了突出贡献。

思想引领，发扬北航“陀螺精神”。任北航仪器科学与光电工程学院党委书记9年，落实立德树人根本任务，将“空天报国”北航精神和“心怀祖国、勇于创新、甘于奉献”三代仪器人形成的“陀螺精神”融入学院工作全过程，筑牢思政工作生命线。学院“仪器科学与技术”一级学科连续获评“双一流”。

交叉融合，创建教育部紧缺专业。为满足国家对“高分辨率对地观测”领域的人才需求，作为责任教授，创建了北航“遥感科学与技术”教育部紧缺本科专业、国防紧缺学科。历经18年努力，获国家一流本科专业，主讲课程“光电子技术”获教育部一流本科课程。北京市优秀教师，北航“立德树人”优秀奖获得者和教学名师。

勇于创新，满足国家重大需求。为提高空天复杂环境中光谱-结构多维探测能力，实现精准智能感知，在探测新原理、新器件和探测系统综合建模、精度溯源等方面取得了创新性突破。获国家级科技奖励2项，省部级科技奖励6项。

全国三八红旗手隋文静

作为中国花样滑冰双人滑女运动员，隋文静曾获37个世界冠军，包括北京冬奥会冠军、2届世锦赛冠军、6次四大洲锦标赛冠军等。北京冬奥会中，作为中国代表团最后一个冲金点圆满完成金牌收官任务，获得北京冬奥会、冬残奥会突出贡献个人。

冬奥夺金后，隋文静也从未远离花滑，致力于在竞技体育舞台让世界了解中国文化，让世界看见中国力量。她在2023年将民族文化融入节目《China》获得国际花 滑青年大奖赛铜牌。《不止文静》纪录片获得帕拉蒂多诺国际体育电影节最佳奥运电影奖及多个国际电影节奖项，这是中国作品首次获奖。

此外，她还投身公益，担任全国青少年爱国主义读书教育活动形象大使，参与20余场北京冬奥精神讲座。她在2023年初出版自传《不止文静》，并将版税全部捐赠给中国儿童少年基金会。2023年3月，隋文静前往寻乌县为“春蕾女孩”带来公益课；走进华坪女高探访张桂梅校长，开展公益课；2023年3月受央视邀请前往上官村探访陈雨佳，宣传乡村文化。

全国三八红旗集体

清华大学附属小学

百年的清华附小和更多学校一样，巾帼建功新时代，践行教育家精神，坚守三尺讲台，专注一间教室，扎根一所学校，让儿童站立学校正中央！把个人价值追求放置在最鲜活、最真实的一所所学校的一日生活中。清华附小广大教师在勤而行之、日有所进中，努力成长为教育行家里手，引领每位儿童实现健康、阳光、乐学的成长。现有集团733名专任教师中女性教师达581人，占比79%。她们团结奋斗，巾帼不让须眉，矢志更新教育理念和践行教学课程改革，清华附小连续获得两届基础教育国家级教学成果一等奖，获评全国十佳科技创新学校、全国体育工作示范学校、全国校园篮球特色学校、全国校园足球先锋学校等国家级荣誉称号。

爱岗敬业，追求卓越。清华附小女教师团队数十年如一日坚守三尺讲台，专注一间教室，扎根一所学校，以对每一个儿童每一日的高质量陪伴，尊崇和践行着教育家精神。在儿童心目中，成志女教师就是他们教育学意义上的母亲，就是播撒美好、静待花开的园丁，就是陪伴他们成为健康、阳光、乐学的成志儿童的恩师。她们有温暖、有信仰、有力量，值得被赞美、被尊重，共塑气象万千的成志集体教师形象！

全国三八红旗集体

北京电子科技职业学院生物工程学院

职教之魂，存于匠心。北京电子科技职业学院生物工程学院始终坚守立德树人初心，勇担培育大国工匠使命，精准对接生物医药高精尖产业高素质技术技能人才需求，坚持课程思政贯穿教学全过程的育人理念，积极打造产教联动、研创双驱、育训融通的人才培养体系，建设成果丰硕。学院先后获评全国职业教育先进单位和全国党建工作标杆院系；专业人才培养模式创新实践获2022年职业教育国家教学成果一等奖和教育部产教融合典型案例；入选国家级教师团队3个；获全国职业院校教学能力比赛一等奖6项；入选国家级职业教育“十四五”规划教材5本，获首届全国教材建设奖二等奖1项；获评教育部课程思政示范课程、国家级职业教育精品在线开放课程各1门；教师获教育部课程思政教学名师等省部级以上荣誉35人次，其中女性教师占比82.35%；近五年学生获技能大赛、创新创业比赛等省部级以上奖项176项。学院药品生物技术专业群获批国家“双高计划”重点建设专业群（A类），药品生物技术专业入选教育部创新发展行动计划骨干专业，在全国生物技术类专业中持续排名第一。

学院是一个团结拼搏的大集体，其中女教师占比近67%。在生活中，她们是女儿、妻子、母亲；在工作中，她们是学生的引路人、学院的排头兵、追梦的践行者。她们平凡而又伟大，柔弱而又刚毅。她们立足岗位、无私奉献，充分发挥女性“细心、细腻、细致”的特点，用心用情用力陪伴学生从犹豫走向坚定，从稚气走向成熟。她们奋发有为、勇攀高峰，用强烈的事业心、责任感和使命感，以巾帼不让须眉的豪情和努力，用勤劳、智慧和汗水创造了突出业绩。她们心有丘壑、坚守平凡，甘做朴实执着的铺路石、尽忠职守的螺丝钉、助人奋进的人梯，以先行示范之姿、衔使命而行，在平凡中创造了不平凡，在普通中写就了伟大，在推进中华民族伟大复兴中国梦新征程上谱写了“半边天”的壮丽诗篇。

全国三八红旗集体

首都女教授协会

首都女教授协会在北京市教工委、北京市妇联指导下，持续学习，提高政治站位。聚焦立德树人，推出“科技之星”专栏，“巾帼科技领航先锋队员”专栏，弘扬榜样力量，坚持教育、科技、人才三位一体的发展要求。

凝智聚力，服务发展大局。积极推进“科技创新巾帼行动”，服务国家创新战略，联动京津冀及长三角地区、粤港澳大湾区女教授，举办两届“巾帼科技协同创新高峰论坛”和“青年科技创新前沿交叉论坛”，跨领域联动举办两届“高校科技成果转化她力量论坛”。成功举办中关村论坛系列活动“巾帼青年科技协同创新前沿交叉论坛”，汇聚院士、长江学者、杰青等一批杰出女科学家，扎实开展青年后备人才布局与储备，连续2年实施“巾帼科技领航计划”，形成39位院士长江杰青组织的领航导师群体和39位优秀女博士组成的青年领航先锋队员群体。一大批女教授获批获国家级和北京市人才称号，在突破卡脖子关键技术领域发挥突出作用。

深入实践，助力社会发展。组织高校女科学家积极履行社会责任，到上海、粤港澳大湾区、长三角等地调研合作，利用假期到内蒙古等对口支援地区开展智力扶贫，参与“春蕾计划”等公益项目，在首都女性团体中发挥了积极的引领和凝聚作用。

（获奖个人及集体信息由各校提供）

来源：宣教之窗

(责编：郝孟佳、熊旭)