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“数”说2023年全国教育事业发展

2024年03月03日11:19 | 来源：光明日报
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原标题：“数”说2023年全国教育事业发展

　　 3月1日，教育部召开新闻发布会，介绍2023年全国教育事业发展基本情况：2023年，我国各种形式的高等教育在学总规模4763.19万人，比上年增加108.11万人，增长2.32%。全国普通、职业本专科共招生1042.22万人，比上年增长2.73%。全国共招收研究生130.17万人，比上年增长4.76%。我国高等教育毛入学率60.2%，比上年提高0.6个百分点，提前完成“十四五”规划目标。

　　学前教育更加普及，义务教育扩优提质

　　 2023年，我国学前教育毛入园率91.1%，比上年提高1.4个百分点，提前完成“十四五”规划目标。

　　 全国共有幼儿园27.44万所。其中，普惠性幼儿园23.64万所，占全国幼儿园的比例为86.16%，比上年增长1.2个百分点。全国共有学前教育在园幼儿4092.98万人。

　　 2023年，九年义务教育巩固率95.7%，比上年提高0.2个百分点。

　　 小学阶段，全国共有普通小学14.35万所。全国小学招生1877.88万人，比上年增加176.5万人，增长10.37%；在校生1.08亿人，比上年增加103.97万人，增长0.97%。

　　 全国共有小学阶段专任教师665.63万人，比上年增加2.68万人；专任教师学历合格率99.99%；专任教师中本科及以上学历比例为78.03%，比上年增长3.5个百分点。

　　 初中阶段，全国共有初中5.23万所。全国初中招生1754.63万人，比上年增加23.25万人，增长1.34%；在校生5243.69万人，比上年增加123.1万人，增长2.4%。

　　 教育部基础教育司副司长、一级巡视员马嘉宾表示，各地通过优质学校挖潜扩容，推进优秀校长、骨干教师有序交流轮岗，集团化办学和城乡学校共同体建设等多种方式，扩大优质教育资源，提升薄弱学校、农村学校办学条件，加快办好群众“家门口”的新优质学校。

　　 马嘉宾介绍：“据初步统计，2023年全国新增义务教育优质学校1736所，新增优质学位199.9万个。全国共有1.6万个义务教育阶段教育集团和1.5万个城乡学校共同体。”

　　高中阶段办学条件改善

　　 2023年，我国高中阶段毛入学率91.8%，比上年提高0.2个百分点。

　　 全国共有普通高中学校1.54万所，比上年增加355所；招生967.8万人，比上年增加20.26万人，增长2.14%；在校生2803.63万人，比上年增加89.75万人，增长3.31%。

　　 普通高中专任教师221.48万人，比上年增加8.16万人；生师比12.66:1，呈持续改善态势。专任教师学历合格率99.2%，比上年增长0.17个百分点；专任教师中研究生学历比例为14.01%，比上年增长0.93个百分点。

　　 全国普通高中学校共有校舍7.09亿平方米，比上年增加2913.55万平方米。设施设备配备达标的学校比例情况分别为：体育运动场（馆）面积95.01%，体育器械97.11%，音乐器材96.57%，美术器材96.67%，理科实验仪器96.85%。各项比例较上年均有提高。

　　 全国中等职业教育（不含人社部门管理的技工学校）共有学校7085所，招生454.04万人，在校生1298.46万人。

　　 此外，特殊教育融合发展进一步加强。2023年，全国共有特殊教育学校2345所，比上年增加31所，增长1.34%。全国共招收各种形式的特殊教育学生15.5万人，比上年增加8720人。全国共有特殊教育在校生91.2万人，其中，在特殊教育学校就读在校生34.12万人，占比37.42%；在其他学校就读在校生57.08万人，占比62.58%。

　　 全国共有特殊教育专任教师7.7万人，比上年增长5.91%。

　　高等教育入学机会增加

　　 2023年，高等教育毛入学率60.2%，比上年提高0.6个百分点，提前完成“十四五”规划目标。

　　 全国共有高等学校3074所，比上年增加61所。其中，普通本科学校1242所（含独立学院164所）；本科层次职业学校33所；高职（专科）学校1547所；成人高等学校252所。另有培养研究生的科研机构233所。

　　 各种形式的高等教育在学总规模为4763.19万人，比上年增加108.11万人，增长2.32%。

　　 全国普通、职业本专科共招生1042.22万人，比上年增长2.73%。其中，普通本科招生478.16万人，比上年增长2.19%。职业本科招生8.99万人，比上年增长17.82%。高职（专科）招生555.07万人，比上年增长2.99%。全国共招收成人本专科445.49万人，比上年增长1.24%；在校生1008.23万人，比上年增长7.99%。招收网络本专科163.42万人；在校生739.97万人。

　　 全国共招收研究生130.17万人，比上年增长4.76%。其中，招收博士生15.33万人，比上年增长10.29%；硕士生114.84万人，比上年增长4.07%。在学研究生388.29万人，比上年增长6.28%。其中，在学博士生61.25万人，比上年增长10.14%；在学硕士生327.05万人，比上年增长5.59%。

　　 “在规模发展的同时，高等教育内部人才培养层次和结构更为重要，尤其是高层次人才培养问题。”教育部发展规划司司长郭鹏表示。

　　 郭鹏说：“今后，一是要稳步扩大研究生人才培养规模。近年来，研究生特别是博士生规模和占比不断提高，为经济高质量发展提供了源源不断的高水平人才支撑。二是要不断优化高层次人才培养结构。从学位类型看，要坚持推进学术创新型人才和实践创新型人才分类发展，增加专业学位研究生招生规模，加强工程技术领域高层次应用型领军人才培养。三是要持续加强关键领域战略科技人才储备。”（记者 陈鹏）

(责编：李昉、郝孟佳)

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