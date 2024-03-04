原标题：“香港高才招聘展览”举办 提供约3000个职位

中新社香港3月3日电 由香港高才通人才服务协会等联合主办的“香港高才招聘展览2024”3日在香港举行，共294间企业提供约3000个职位，吸引超过2500人参加。

香港特区政府劳工及福利局局长孙玉菡在活动上致辞时表示，“高端人才通行证计划”(“高才通计划”)是特区政府“抢人才”的亮点，从2022年12月28日实施至今，约收到7万宗申请，有5.5万宗已获批，来到香港的“高才”有约4万人。孙玉菡表示，找工作和创业是他们首要解决的问题，也是最大的挑战，是次招聘会正好应对他们的需要，提供最好的配对。

香港高才通人才服务协会创会会长尚海龙表示，是次为协会第3次举办招聘会，线下有54间企业参与，线上则有240间机构“直播带岗”，直播介绍工作内容和即时解答疑问，共提供逾3000个职缺，涵盖银行、证券、保险、创科等行业，月薪2.5万港元至10万港元不等。他续指，协会至今已促成数百名“高才”来港就业，希望他们促进本地产品创新、提升销售和服务变化，为人力市场带来新动力。

香港高才通人才服务协会副会长周荣华补充表示，招聘会一推出便受热切关注，有2400多人预先报名，当中55.6%为“高才”、10%为海外百强大学毕业生，主要从事金融，创科及建筑。

“高才通计划”是特区政府于2022年12月推出措施，以吸引世界各地具备丰富工作经验及高学历的高端人才到香港探索机遇。

(责编：郝孟佳、李依环)