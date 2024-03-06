原标题：中外科学家“考古”早期宇宙揭秘最亮团星系

据中国科学院紫金山天文台5日消息，该天文台科研人员领衔的国际团队在原星系团核心致密区域发现一对可能正在并合的大质量宁静星系，揭示最亮团星系在原星系团尚未弛豫之前就已经形成。这对理解高红移最亮团星系的形成及大质量星系恒星形成终止机制提供重要观测限制。

星系团是宇宙大尺度结构中最致密的系统，在其中央居住着一类被称为最亮团星系的超大质量椭圆星系。这类星系因其极端形成条件，也常被用来检验大质量星系、星系团和大尺度结构形成的理论模型。然而，其形成机制仍是待解之谜。

“目前，人们对最亮团星系的观测研究局限在位力化的星系团中，尚不清楚这类星系的增长对于成熟星系团的形成是否至关重要。因此，直接观测早期宇宙原星系团中的最亮团星系，对理解最亮团星系和其寄主星系团的关联以及它们的形成演化具有重要意义。”中国科学院紫金山天文台博士后师冬冬说。

科研人员利用国际空间哈勃望远镜的近红外无缝光谱和系列观测数据，发现一对可能正在并合的大质量宁静星系，它们呈现椭圆形态，有明显的巴尔末等吸收特征，居住在原星系团核心最致密区域。根据宇宙学模型估算，研究人员发现即使这两个星系最终通过并合形成更大质量的成熟最亮团星系，仍发生在原星系团位力化之前。

有趣的是，研究团队还首次发现原星系团星系的恒星形成活动从其致密的核心到外围呈现一个显著的梯度分布状态，即最致密核心区域为宁静星系，中等密度区域为正常的恒星形成星系，低密度外围区域为具有剧烈恒星形成活动的亚毫米波星系。

相关研究成果发表在国际天文物理期刊《The Astrophysical Journal》上。 (徐珊珊)

(责编：郝孟佳、李依环)