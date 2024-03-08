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凝聚“她”力量，绽放“她”智慧——

北航举行女教授与杭州中法航空学院学生面对面交流活动

2024年03月08日17:55 | 来源：人民网-教育频道
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活动现场。北京航空航天大学供图

活动现场。北京航空航天大学供图

人民网北京3月8日电 在第114个“三八”国际妇女节来临之际，北京航空航天大学组织开展女教授与杭州中法航空学院本科生面对面交流活动。

据介绍，本次活动以“凝聚‘她’力量 绽放‘她’智慧”为主题，旨在充分发挥学校女教授群体的巾帼引领作用，通过跨学科学术交流以及面对面谈心辅导，开阔学生视野，关爱学生成长。

活动上，北京航空航天大学国际创新研究院院长、女教授协会理事长洪冠新表示，本次活动为同学们提供了感受北航多元文化的机会，彰显了学校女性教授群体落实立德树人根本任务，专于学术、热爱教学、关爱学生的巾帼担当。希望中法航空学院的首批同学们能够从“通识”的角度，不断提高自己的综合素养。

“视野的宽度和胸怀的广度能决定一个人未来发展的高度。”北京航空航天大学工会常务副主席程文浩谈到，希望同学们能从大学的低年级开始，多涉猎、多接触跨学科领域知识，始终保持一颗求知探索的心，在拼搏奋进中成就出彩人生。

活动上，结合各自专业领域的研究成果及工作经验，北航经济管理学院教授周宁、人文社会科学学院教授邓丽芳、航空知识杂志社社长俞敏三位女性教授为同学们送上成长寄语。（李依环、实习生吕轩）

(责编：李昉、熊旭)

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